Una nueva versión de “El Exorcista” llegaría al cine en 2021

La productora Morgan Creek está desarrollando un nuevo proyecto cinematográfico basado en “El Exorcista”, el clásico de terror que se originó a partir de la novela de William Peter Blatty.

El proyecto fue mencionado en un reporte de Deadline sobre el remake de Dead Ringers, por lo que no existen más detalles al respecto.

Por ahora lo único claro es que la iniciativa estaría siendo desarrollada para un estreno en 2021 y sería un reinicio que partiría la historia desde cero.

Morgan Creek, sin embargo, estuvo involucrada en la última adaptación para la pantalla grande: la precuela que dio pie a dos películas completamente diferentes: Exorcist: The Beginning y Dominion: Prequel to the Exorcist.

La casa productora también se involucró en la serie de televisión que tuvo dos temporadas en el canal Fox.