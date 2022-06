Usuarios estarían bombardeando con reseñas negativas a Ms. Marvel en IMDb

Ms. Marvel ya presentó su primer capítulo en Disney Plus. Pero mientras por el lado de la crítica solo se han multiplicado las valoraciones muy positivas a la serie que pretende introducir a Kamala Khan al MCU, en IMDb la nueva entrega del MCU se habría convertido en el blanco de un nuevo review bombing.

Poco después del estreno de Ms. Marvel algunos fanáticos comenzaron a apuntar a las valoraciones de la serie que se pueden ver en IMDb y curiosamente oscilan entre puntuaciones perfectas y la peor calificación.

En ese sentido, aunque evidentemente pueden existir personas que no hayan disfrutado del primer episodio de la serie, el tipo de comentarios que se pueden encontrar en las reseñas de Ms. Marvel en IMDb dan cuenta de que habría algo más allí.

Lamentablemente el review bombing no es un fenómeno nuevo y las reseñas malas por temas que no se apegan al contenido de una producción se han convertido en una práctica habitual de los trolls para expresar su “molestia” con películas, series o videojuegos por razones tan absurdas como el modelo de estreno de la segunda temporada de The Boys hasta apuntar a producciones por lo que derechamente es intolerancia a la representación de algunos grupos de personas.