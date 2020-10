Vean el tráiler de The Liberator, la nueva serie animada de Netflix ambientada en la Segunda Guerra Mundial

El próximo mes de noviembre en Estados Unidos celebrarán un nuevo “día de los veteranos”, la conmemoración anual que ese país realiza para las personas que fueron parte de su ejército. En ese contexto, Netflix planea estrenar una nueva producción que precisamente se enfocará en las fuerzas armadas de ese país.

Se trata de The Liberator, una nueva serie animada que tomará como base al libro The Liberator: One World War II Soldier’s 500-Day Odyssey from the Beaches of Sicily to the Gates of Dachau de Alex Kershaw para contar la historia de un grupo de soldados aliados que tendrán la misión de trasladarse de Italia a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Como podrán ver, la apuesta de The Liberator es particularmente llamativa por el estilo de su animación realizada por Trioscope Studios.

The Liberator fue creada y escrita por Jeb Stuart (Die Hard, The Fugitive) mientras que Greg Jonkajtys se encargó de la dirección.

Puedes ver el tráiler de esta serie a continuación:

The Liberator se estrenará el 11 de noviembre en Netflix.