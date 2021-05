Vean las primeras imágenes de la nueva serie animada de He-Man comandada por Kevin Smith

Pese a que por ahora las cosas no pintan bien para la nueva película live-action del personaje, los fanáticos de He-Man no tendrán que esperar mucho más por contenido nuevo. Después de todo, durante esta semana finalmente se revelaron las primeras imágenes de Masters of the Universe: Revelation, la nueva serie animada del Príncipe Adam que será comandada por Kevin Smith (Clerks).

A través de EW se dieron a conocer varias imágenes de la serie que no solo resaltan su animación a cargo de Powerhouse Animation (Castlevania), sino que también presentan a los personajes comenzando por el propio He-Man y hasta llegar al infame Skeletor.

Masters of the Universe: Revelation tomará como punto de partida a la serie animada original de He-Man y desde ahí construirá una historia que sus creadores promocionan como una “carta de amor” para los fanáticos que siguieron las aventuras del héroe cuando eran niños. Todo mientras también buscarán agrandar el mundo y los desafíos de esta propiedad.

“Podemos verlos participar no solo en el choque de espadas, sino en conversaciones mucho más profundas de lo que los habíamos visto antes”, explicó Smith. “No es simplemente como si estos dos tipos (He-Man y Skeletor) hayan estado tratando de golpearse durante décadas. Tenemos la oportunidad de contar historias de abuso. Tenemos la oportunidad de contar historias de aislamiento, dolor. Usamos a estos personajes desde que han existido y la mayoría de la gente los considera juguetes o figuras de acción para contar historias increíblemente humanas ambientadas en un mundo muy inhumano“.

Masters of the Universe: Revelation se dividirá en dos partes y su primera tanda contará con cinco episodios que llegarán a Netflix el 23 de julio. En la versión en inglés de la serie, la voz de He-Man estará a cargo de Chris Wood (Supergirl), Mark Hamill (Star Wars) será Skeletor, Lena Headey (Game of Thrones) será Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer) será Teela, Alicia Silverstone (Clueless) será la reina Marlena y Kevin Conroy (Batman: La serie animada) será Mer-Man, entre otros.