Noah Centineo ya no interpretará a He-Man

La nueva película de los Amos del Universo se quedó sin su protagonista. Si bien este proyecto lleva varios años en desarrollo, ahora desde Collider revelaron que Noah Centineo dejó la producción y finalmente no interpretará a He-Man.

Centineo, quien es conocido por su participación en las películas de To All the Boys I’ve Loved Before en Netflix, comenzó a sonar como el nuevo He-Man para el cine en 2019. No obstante, ahora su representante le dijo a Collider que el actor “ya no está vinculado a ese proyecto”.

Esta nueva película con He-Man simplemente se llamará Masters of the Universe y en actualmente cuenta con Adam y Aaron Nee como directores y encargados de la versión más reciente de un guión que ha pasado por varias manos.

Pero claro, con Centineo fuera del proyecto, todo se complica para esta entrega live-action de la popular franquicia que nació a partir de los juguetes.