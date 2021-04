Vin Diesel se reunirá con el director F. Gary Gray para la comedia de acción Muscle

Desde Deadline informan que el director F. Gary Gray (Rápidos y Furiosos 8) volverá a trabajar junto a Vin Diesel en una nueva comedia de acción llamada Muscle.

La película cuenta con un guion original de Scott Taylor y Wesley Jermaine Johnson que está siendo reescrito por John Swetnam y Malcolm Spellman (The Falcon and the Winter Soldier) y pretende comenzar sus filmaciones este año, aunque aun no se saben detalles de la trama. Tanto Gray como Diesel serán productores del proyecto para STX Films.

Además de la octava entrega Rápidos y Furiosos, que recaudó más de $1200 millones de dólares en el mundo, el director y el actor habían trabajado juntos en el thriller de 2003 A Man Apart.

Junto con este proyecto, Gray se mantiene desarrollando una adaptación del juego Saints Row y la línea de juguetes M.A.S.K. para Hasbro.