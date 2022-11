Welcome to Derry, la serie precuela de It, eligió a sus showrunners

Welcome to Derry, la serie precuela de It, finalmente está tomando impulso. Meses después de que se revelaran los primeros antecedentes sobre el proyecto, Variety reveló que esta apuesta encontró a sus showrunners.

De acuerdo a esa información, Jason Fuchs (Wonder Woman) y Brad Caleb Kane (Tokyo Vice) se desempeñarán como co-showrunners del programa que será producido por Andy Muschietti junto Barbara Muschietti y funcionará como una precuela de las películas It (2017) e It: Chapter Two (2019).

Si bien inicialmente se reportó que Welcome to Derry podría explorar la historia de origen de Pennywise, Variety no detalló qué se está planeando ahora para la serie. No obstante, la publicación confirmó que HBO Max ya garantizó la realización del programa.

Welcome to Derry aún no tiene una fecha de estreno.