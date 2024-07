Stephen King sigue en pantalla: Rudy Mancuso se une al elenco de “Welcome to Derry”, la precuela de “It”

El actor Rudy Mancuso, conocido por su trabajo en “Música”, tendrá un papel recurrente en la serie original de HBO Welcome to Derry (título provisional). Esta serie dramática, producida por Warner Bros. Television, ha sido adaptada para televisión por los cineastas Andy Muschietti y Barbara Muschietti (It, It Capítulo Dos) junto con Jason Fuchs (It Capítulo Dos, Wonder Woman, Argylle). La serie es una precuela de los éxitos de taquilla global de New Line, It. Andy Muschietti dirigirá cuatro de los nueve episodios de la serie.

Ambientada en el universo de It de Stephen King, Welcome to Derry está basada en la novela It de King y expande la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en las películas It e It Capítulo Dos.

Producida por HBO y Warner Bros. Television, con historia creada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs (a través de su productora Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin son los productores ejecutivos. Fuchs, quien escribió el guion del primer episodio, y Kane se desempeñan como co-showrunners del proyecto.