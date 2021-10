Ya está aquí el nuevo tráiler de The Batman

Desde que DC anunció que la nueva edición del DC FanDome contaría con la presentación de un nuevo tráiler de The Batman, el adelanto de la película protagonizada por Robert Pattinson se convirtió en uno de los elementos más esperados del evento virtual.

Así, durante este sábado DC y Warner Bros finalmente cumplieron su promesa y dieron a conocer un nuevo avance para la cinta dirigida por Matt Reeves (War for the Planet of the Apes).

Este adelanto obviamente muestra más de Robert Pattinson como Bruce Wayne/The Batman. Pero además de ofrecernos vistazos a figuras claves del mito del Caballero Oscuro como Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Jim Gordon (Jeffrey Wright) y Alfed Pennyworth (Andy Serkis), también comienza a anticipar la amenaza de The Riddler.

El villano interpretado por Paul Dano será el gran antagonista de esta cinta, por lo que aunque Colin Farrell también aparecerá como el Pingüino, el foco de este adelanto está en el criminal de los acertijos.

Y, como ya han esperado mucho por esto, sin más rodeos pueden ver el nuevo tráiler de The Batman con subtítulos en español aquí:

Durante el panel de The Batman en DC FanDome se explicó que esta película buscará mostrar una versión más aterrizada del personaje enfocándose en una interpretación joven del vigilante de Gotham y tomando como inspiración a cómics como Batman: Year One. Todo mientras Zoë Kravitz contó que Batman y Catwoman se conectarán gracias a su preocupación por las personas y Robert Pattinson destacó que la ira será algo que impulsará a su versión del héroe.

Y, si con eso y el tráiler no es suficiente para ustedes, aquí pueden ver un detrás de escenas de la película:

The Batman se estrenará el 4 de marzo de 2022 en Estados Unidos.