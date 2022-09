Yelena Belova lideraría al equipo principal en la película de los Thunderbolts de Marvel Studios

Marvel Studios todavía no establece lo que ofrecerá su película centrada en Thunderbolts. No obstante un nuevo reporte podría entregar pistas sobre la formación central del equipo en la cinta que será dirigida por Jake Schreier (Robot & Frank, Ciudades de Papel) .

De acuerdo a una declaración del reportero Justin Kroll de Deadline en el podcast “The Town”, mientras Yelena Belova (Florence Pugh) comandaría la formación de los Thunderbolts; John Walker (Wyatt Russell) y Zemo (Daniel Bruhl) también serán parte del equipo.

“La superhéroe de Marvel de (Florence Pugh) ya tiene un spin-off. Próximamente para ella, en realidad, sobre ese personaje está esta película de Thunderbolts, que es básicamente el Suicide Squad de Marvel”, dijo Kroll. “Con suerte, tendrá mejores resultados. Pero el concepto es sería ella quien liderara el equipo con Wyatt Russell y Daniel Bruhl, esos antihéroes que no son exactamente buenos pero tampoco son exactamente malos. Así que ahí está. Y a la gente parece gustarle el personaje de Yelena”.

La versión de Yelena Belova de Florence Pugh debutó en la película Black Widow en 2020 y posteriormente apareció en la serie Hawkeye a fines de 2021. Si bien Marvel Studios todavía no formaliza sus planes a futuro con el personaje, considerando que la escena post-créditos de Black Widow vinculó a Yelena con Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) y a su vez ese personaje ya había reclutado a John Walker en The Falcon and the Winter Soldier, lo que plantea Kroll no parece descabellado y es algo que varios fanáticos ya sospechaban.

Pero como todavía no hay nada oficial por parte de Marvel Studios, solo queda esperar a que se revelen más detalles sobre la película de los Thunderbolts con miras a su estreno planificado para 2024 como parte de la “Fase 5″ del MCU.