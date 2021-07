Zack Snyder presentó el primer vistazo a Army of Thieves, la precuela de Army of the Dead

Por alguna razón, la película zombie Army of the Dead tendrá una precuela. Pero no será una historia apuntando al origen secreto de la pandemia de no muertos que afecta a Las Vegas, sino que solo estará enfocada en uno de sus personajes.

La película en cuestión será conocida bajo el nombre de Army of Thieves, centrándose en el personaje de Matthias Schweighöfe, el responsable de abrir la bóveda.

Este último no solo actuará, ya que también emprenderá las tareas de dirección en un proyecto avalado completamente por su productor, Zack Snyder.

Y fue el propio director de Amy of The Dead quien presentó el primer vistazo a esta película que define como una propuesta cargada a la acción y que debutará en Netflix.

En paralelo, Snyder también apadrina un anime que también se estrenará en el servicio de streaming próximamente.