A sólo días de su estreno, Alfa Romeo anuncia que le cambiará el nombre al Milano

Alfa Romeo vive un bochorno. La marca italiana estaba de fiesta por el estreno del Milano hace apenas unos días, pero la alegría prontamente se mezcló con la necesidad de tener que cambiar el nombre del nuevo SUV.

Sí, así como se lee. En una situación inédita, el Grupo Stellantis confirmó que la firma italiana cambiará el nombre debido a que la denominación Milano incumple una ley del país peninsular que rige desde 2003 y que prohíbe la producción en otro país de productos vinculados con Italia.

Los nombres de pueblos y ciudades italianas se encuentran protegidas bajo esta normativa que actúa como una denominación de origen y que impide que se haga uso comercial de esas denominaciones. En este caso, es la ciudad del norte del país.

Alfa Romeo Milano

La decisión de entregarle el nombre Milano tenía su asidero en que ahí se fundó la marca Alfa Romeo en 1910, entonces, a manera de homenaje, se entendía la medida. Sin embargo, no se consideró el hecho de que el SUV no se construirá en Italia, sino que en las instalaciones de Polonia. Este fue el motivo para la queja que elevó el propio ministro de Industria de Italia, Adolfo Urso y que al parecer no encontró preocupación antes en la marca.

“No puede llamarse Milano un auto fabricado en Polonia”, indicaron autoridades italianas en declaraciones reproducidas en diversos medios.

Debido a esto, el nuevo modelo pasará a llamarse Junior, tal como indicaron los máximos ejecutivos de la compañía.

Según el CEO de Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, “somos perfectamente conscientes de que este momento quedará grabado en la historia de la marca. Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es un momento emocionante. La elección del nombre Junior es completamente natural, ya que está fuertemente ligado a la historia de la marca y ha estado entre nuestros favoritos y entre los favoritos del público desde el principio. Como equipo, elegimos una vez más compartir nuestra pasión por la marca y hacer del producto y de nuestros clientes la prioridad. Decidimos cambiar el nombre, aunque sabemos que no estamos obligados a hacerlo, porque queremos preservar la emoción positiva que siempre han generado nuestros productos y evitar cualquier tipo de polémica. La atención que hemos recibido en los últimos días a nuestro nuevo compacto deportivo es bastante emocionante, ya que tuvimos un número sin precedentes de visitas al configurador en línea, lo que provocó que el sitio web se bloqueara durante un par de horas”.

Por su parte, Stefano Odorici, presidente de la Asociación Italiana de Concesionarios Alfa Romeo, comentó que “Alfa Romeo es una marca inclusiva, que acoge y genera pasión y emociones positivas. Se puede ver claramente cuando miro a los ojos de nuestros clientes cuando vienen a ver, probar, comprar y coleccionar coches Alfa Romeo en nuestros concesionarios. Por esta razón, celebramos la decisión tomada por la compañía de cambiar el nombre del automóvil de Milano a Junior a la luz de las últimas noticias, lo que podría afectar el entusiasmo y la enorme atención que el nuevo automóvil está recibiendo de nuestros clientes recientemente. Junior, al igual que Milano, son nombres bonitos que tienen sus raíces en la historia de la marca. No es casualidad que se hayan convertido inmediatamente en los favoritos del público”.