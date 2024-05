Avanza el proyecto de ley que busca eliminar la obligación de grabar la patente en los vidrios de los autos

El tema del grabado de la patente en los vidrios de los autos continúa generando debate. A sólo días de que se haya reintegrado a la Contraloría el reglamento que especifica las características y los detalles del grabado, la diputada Paula Labra no se resigna y asistió a la Comisión de Obras Públicas Transportes y Telecomunicaciones a solicitar que se pusiera en tabla el proyecto de ley presentado que tiene por objeto eliminar en la Ley 18.290 la obligación de grabar la patente en los vidrios.

El proyecto de ley de la parlamentaria de la Región del Maule se anunció hace unas semanas, precisando que la modificación a la Ley de Tránsito sólo generaría costo a las personas, sin evidencia de que esa medida disminuirá la delincuencia.

Desde la fecha de la presentación, el proyecto permanecía en primer trámite constitucional, sin haber sido puesto en tabla por la Comisión, mientras por estos mismos días el reglamento que permite la aplicación de esta ley era retirado de Contraloría, para ser repuesto la semana pasada, donde está a la espera de ser ratificado.

Es por esta razón que Labra asistió a la Comisión, donde precisó que “los chilenos están agobiados con esta medida. Los que ya grabaron la patente de sus vidrios de sus autos dicen ¿sirve, no sirve? ¿qué hago, qué no hago? Entonces, es una preocupación que creo que no cumple el objetivo, por eso solicitó que la Comisión tenga a bien tramitar este proyecto de ley”.

Luego de las palabras de Labra, el diputado Felipe Camaño, presidente de la Comisión, decidió recabar el acuerdo para poner el proyecto en tabla, situación que finalmente aconteció y de manera unánime.

Tras la decisión de pasar a tabla, la diputada comentó que “agradecemos a la Comisión de Transportes haber votado por unanimidad el poner en tabla nuestro proyecto de ley que elimina la obligación de grabar la patente de los vehículos. Queda en tercer lugar, después de dos proyectos que tienen urgencia”.

Respecto de las razones por las que enfrenta la nueva ley, Labra dijo que “estamos muy contentos que haya primado el criterio, porque esta es una norma que busca traspasar la responsabilidad de combatir la delincuencia a los ciudadanos honrados y trabajadores que pagan impuestos en vez de perseguir a los delincuentes. Esta norma no tiene evidencia científica comprobada que vaya a evitar o disminuir el robo de vehículos, porque las principales razones por las que los delincuentes roban vehículos son para desmantelarlos y venderlos por piezas, o para realizar otros delitos como encerronas o portonazos, donde difícilmente sirve tener la patente grabada”.

Además, la diputada comentó que “las personas que no cumplan con este grabado se arriesgan a que se les rechace la revisión técnica, situación que a todas luces es un sinsentido. Por eso creemos importante poder eliminar esta obligación de grabar la patente de los autos en los vidrios”.