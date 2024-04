¿BMW compró una Tesla Cybertruck para desarmar?

Si bien la industria automotriz avanza a un ritmo relativamente parejo, donde es muy difícil adelantarse unos años a la competencia, tal como ocurría hace unas décadas, de igual forma son varios los modelos que cada cierto tiempo irrumpen en el mercado presentando innovaciones que justifican la atención de todos los rivales.

Esto ocurre cuando algún fabricante logra llevar a la producción en masa alguna idea, método constructivo o característica técnica que puede cambiar la forma de hacer los autos en el futuro. Por lo que cada vez que alguno de estos modelos llega al mercado, son varias las marcas que anónimamente compran unidades para desmontarlas en sus propios centros de desarrollo y averiguar todos los secretos.

El caso de la Tesla Cybertruck es uno de ellos, donde además del peculiar diseño y construcción con paneles de acero inoxidable, son varias las innovaciones incorporadas que podrían ser la antesala de un cambio de rumbo en la industria automotriz. Desde la nueva tecnología de sus paquetes de baterías, su estructura construida con un exoesqueleto o su dirección eléctrica, que no está conectada de forma mecánica al volante son algunas de las cosas que se otras marcas podrían tomar como inspiración en el futuro.

Tesla Cybertruck cargando dentro de unas instalaciones de Ford

Es por esto que durante marzo se filtró una imagen de una Tesla Cybertruck cargando su batería dentro de unas instalaciones de investigación y desarrollo de Ford en Estados Unidos. Tras lo cual se supo que Ford pagó cerca de un cuarto de millón de dólares para poder adquirir la camioneta y así poder tenerla a su disposición para comprobar todos sus sistemas.

En Alemania también llama la atención

Debido a lo anterior, también causó extrañeza la presencia de una grúa cargando la silueta inconfundible de la camioneta de Elon Musk en Múnich, Alemania, muy cerca de uno de los cuarteles generales de investigación de BMW, marca que también se encuentra realizando una potente ofensiva en cuanto a electromovilidad. Puedes ver el video completo de Nextmove haciendo click aquí.

¿BMW compró una Tesla Cybertruck para desarmar?

¿Esto quiere decir que BMW se encuentra desarrollando una camioneta? No necesariamente, ya que la aplicación de sistemas como el de dirección sin cremallera puede servir para otro tipo de vehículo, por lo que es necesario saber qué soluciones plantea la competencia y así saber si vale la pena introducir mejoras antes de llevar la idea a producción.

¿BMW compró una Tesla Cybertruck para desarmar?

Aunque la propiedad de BMW sobre esta unidad aún no esté confirmada, lo cierto es que los rumores podrían estar bien fundamentados en experiencias previas de la industria alemana estudiando adelantos de marcas rivales.

De hecho, es cosa de recordar el icónico diálogo de Martin Winterkorn, ex CEO del grupo Volkswagen, durante el Salón de Frankfurt de 2011, cuando se acercó al stand de Hyundai para dar un vistazo al recién presentado i30 y quedó sorprendido por la suavidad del mecanismo que ajustaba el volante en altura, expresando un memorable: “Bischoff, ¿dónde está Bischoff? La palanca de liberación del volante no hace ningún ruido. BMW no puede hacerlo, nosotros no podemos hacerlo, ¿por qué ellos pueden?” a lo que Klaus Bischoff, en ese entonces jefe de diseño de VW le contestó “Tuvimos una solución para eso, pero era demasiado cara.”

¿Cuál crees que serán los planes que los ingenieros alemanes tendrán para la camioneta de Tesla?