Hombre intentó surfear con su camioneta, pero terminó detenido por la policía

Hay situaciones que, si uno no las ve, aunque sea en un video, no lo creería. Si el relato fuese solo oral, dudaríamos sin pensarlo. Pero hoy en complejo que no haya una persona cerca con un celular y grabe lo que ocurre, más cuando se trata de hechos realmente absurdos e inusuales.

El último ejemplo automotriz de esta tesis lo conocimos gracias a un video que se viralizó en la cuenta de X (ex twitter) de la policía del condado Volusia en Florida, Estados Unidos (@VolusiaSheriff), donde un individuo fue arrestado después de avanzar por varios metros con su camioneta Ram en una playa cerrada. Y no lo hizo por la arena, sino que por el mar.

Según relata el sitio Road & Truck, un hombre llamado Jason Brzuszkiewicz ingresó a la zona sin pagar el peaje correspondiente. No conforme, luego pasó por una puerta cerrada que tenía un cartel de “No entrar”, comentó la policía.

Tras esa situación, donde al parecer la persona que correr olas con su la camioneta, fue arrestado por la Oficina del Sheriff del condado de Volusia en New Smyrna Beach.

Pero la historia no terminó ahí. Cuando estaba con los oficiales de policía, Brzuszkiewicz no se excusó con no haber visto el letrero, de hecho, por lo que se puede captar del video es que se queja de su camioneta: “No es mi culpa que el camión no surfee”, dijo Brzuszkiewicz.

Tras esa “broma”, consultó a los oficiales estaba en problemas por lo que hizo. Al parecer ahí entró en razón, cuando le informaron que enfrentaba cargos por delitos menores que podrían resultar en prisión.

Al final, Brzuszkiewicz fue acusado de no pagar una tarifa de acceso vehicular y trasladado a la cárcel del condado de Volusia, donde fue retenido hasta que pagó una fianza de 200 dólares.

Ahora, esa cifra seguramente será apenas una parte de los arreglos que deberá realizar a su camioneta, la cual se inundó con agua salada, una de las peores combinaciones para los vehículos.