La sexta temporada de “Drive to Survive” ya tiene fecha de estreno

Luego de que la semana pasada te contásemos que Netflix prepara una serie sobre la NASCAR, hoy nuevamente tenemos noticias de la plataforma de streaming relacionadas con el motorsport. Y es que acaba de anunciarse la fecha para el estreno de la sexta temporada de “Drive to survive”.

Será el próximo 23 de febrero, coincidiendo así con el último día de pruebas de la pretemporada, que se desarrollará en el Circuito Internacional de Bahréin, y que prepara el inicio de la temporada 2024, la cual arrancará una semana más tarde en el mismo escenario.

La docuserie volverá a sumergirse en todos los entresijos, en este caso de la campaña recientemente terminada en Abu Dabi. Detallará, de principio a fin, el año de dominio de Max Verstappen y Red Bull. Y lo hará contando historias que fueron sucediendo en el paddock entre sesión y sesión durante los Grandes Premios.

A “Drive to Survive”, que debutó en 2019, se le adjudica un papel fundamental en el aumento del interés por la Fórmula 1, particularmente entre un grupo demográfico más joven y diverso y en todo Estados Unidos. La serie cuenta el ‘behind the scenes’, es decir, todo lo que no se ve en las carreras del Gran Circo.

“Para cualquier gran organización es difícil mantener su posición dada la cantidad de opciones que existen para el consumidor”, reflexionó James Gay-Rees, productor ejecutivo de “Drive to Survive” junto a Paul Martin que también produjo el documental de Senna.

“Todos conocemos las estadísticas sobre el cambio demográfico y la juventud. Llevar un público tan grande a un deporte que, obviamente, se lo merecía, y tan sólo necesitaba a alguien que lo abriera, es muy satisfactorio”, agregó.

“Que no haya sido una casualidad, que haya crecido con cada temporada... es un verdadero honor y nos encanta. Es una serie muy difícil de hacer, pero nos encanta el proceso, nos encanta el mundo. ¡Que siga así!”, concluyó.