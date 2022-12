Los Mejores 2023 celebra con éxito la prueba en pista

El premio Los Mejores 2023 realizó con éxito la prueba en pista de los vehículos finalistas que luchan por convertirse en los más destacados de la temporada.

El tradicional galardón, que este año cumple su decimosexta edición, recibió a 42 modelos que debían exponer sus credenciales en la pista del Autódromo Internacional de Codegua con el objetivo de que los 18 periodistas y comunicadores que integran el jurado pudiesen evaluar el dinamismo de estos vehículos, ítem que se suma a la evaluación de Producto, Valor, Tecnología y Seguridad.

En una jornada que arrancó desde las 08.00 AM, los diferentes jurados tuvieron la oportunidad de medir en las mismas condiciones y bajo los mismos parámetros a los diferentes vehículos, requisito obligatorio para poder seguir en carrera por el trofeo de Los Mejores.

Las categorías evaluadas fueron:

Mejor Auto: Skoda Fabia, Peugeot 308, Geely Geometry C, MG GT, Seat Ibiza y Renault Clio.

Mejor SUV: Cupra Formentor, Changan Uni-T, Haval Dargo, Geely Coolray, Kia Niro, Changan CS55 Plus, JAC JS6, Chery Tiggo 3 Pro y Peugeot 3008 Hibrido.

Mejor SUV Grande: Chery Tiggo 8 Pro, Kia Sportage, MG Marvel R, Maxus Euniq 6, SsangYong Torres, Haval H6 Híbrido y Jeep Grand Cherokee.

Mejor Auto Premium: DS DS4, Mercedes-Benz EQS, Mercedes-Benz Clase S, Mercedes-Benz Clase C y MINI Clubman.

Mejor SUV Premium: Volvo C40 Recharge, BMW X1, DS DS3 Crossback e-Tense, Exeed VX BMW iX y BMW iX3.

Mejor Deportivo: Subaru WRX, BMW M240i y BMW 440i.

Mejor Camioneta: Ford Maverick, Maxus T90 EV y JMC Vigus Pro.

Mejor Vehículo Ecológico: MG Marvel R, Volvo C40 Recharge, Kia Niro EV, Maxus Euniq 6, Mercedes-Benz EQS, Hyundai Kona EV, Peugeot e2008, BMW iX, Maxus T90 EV, Haval H6 Hibrido y Geely Geometry C

Las marcas evalúan la prueba

En la prueba realizada en el circuito de la Región de O’Higgins, también se dieron cita algunos ejecutivos de las marcas participantes, quienes pudieron apreciar con transparencia los criterios de evaluación y las condiciones en que se manejan los autos, donde además existe preocupación fundamental por la seguridad de todos los involucrados.

Rosario Cano, Brand Communication & Events Opel – Peugeot:

“Para nosotros como marca Opel y Peugeot, las pruebas que organiza MT Motores en Codegua son una muy buena instancia para convocar a todos los modelos de la competencia y poder conducirlos en forma segura y en toda su dimensión, que es el completo de las prueba individuales que la prensa especializada ha realizado anteriormente.

Actualmente los premios Los Mejores, son lo que tienen más relevancia en el mercado automotriz, con una participación de periodistas destacados y de diferentes medios. Creo que cada día más ha demostrado un trabajo serio, responsable y profesional”.

Javiera Vásquez, subgerente de marketing Changan:

“Sin duda que Los Mejores se ha convertido en un premio muy importante por la industria, el que ha logrado consolidarse e ir creciendo año a año. Para nosotros fue súper bueno poder asistir a la pista en prueba, ver el profesionalismo de la prensa especializada y todas las medidas de seguridad que toman para que se realice sin problemas. Además, estamos súper contentos, porque este año los dos modelos que lanzamos -UNI-T y CS55 Plus- lograron meterse entre los finalistas, lo que habla del gran avance que ha experimentado la marca en términos de producto”.

Fernando Cifuentes, jefe de inteligencia de mercado y especialista de producto de BMW Chile:

“Bueno, la prueba de Los Mejores personalmente la considero importantísima dentro de la industria. He tenido la suerte de poder asistir a varias de ellas, estar ahí en el día de las pruebas para poder sacar dudas y también para verificar en terreno cómo es la evaluación de los modelos. Me parece que es muy profesional, recuerdo la primera que asistí a Las Vizcachas y he visto la diferencia de lo que es ahora en Codegua, con medidas de seguridad, con una hoja de evaluación más definida. Creo que es importantísimo que se mantenga esto, que se siga haciendo todos los años y que las marcas puedan disponer de sus de sus modelos para que los periodistas del rubro dispongan de los vehículos, es algo que no se tiene todos los días, esa capacidad de poder probar todos los autos en el mismo momento te da una sensación de validez de lo que se está hablando, ya que se prueban uno tras otro, y no en diferentes momentos, como normalmente son los test drive. Es importantísimo que se siga manteniendo en el tiempo y ojalá esto tenga mucha vida por delante, así que felices de participar en el premio que organiza MT”.

Matías Buijuy, gerente Renault Chile:

“Estamos muy contentos de que nuestros modelos Clio y Express sean finalistas en Los Mejores 2023. El caso de Clio, que es un ícono del mercado mundial, muy merecido por su gran evolución y trayectoria… y en el caso de Express ha sido un gran acierto por su equipamiento y capacidad.

Este es un premio que año a año ha ido creciendo y consolidándose, y que sin duda es un gran aporte para la industria. Para nosotros es muy positivo tener la posibilidad de asistir a la prueba en Codegua, ver cómo se hace, el profesionalismo de los periodistas y comunicadores automotrices, y las medidas de seguridad con las que cuentan, ya son elementos que aportan a que el premio de la industria automotriz siga creciendo”.

Carolina Orellana, subgerente de marketing JAC:

“Ser parte de los finalistas de Los Mejores 2023 con nuestro JAC JS6 y poder presenciar la prueba en pista ha sido súper positivo para nosotros, ya que nos permitió ver todo el profesionalismo de la prensa automotriz y conocer las medidas de seguridad que adoptan para la realización del premio. Algo muy importante y que ha permitido que Los Mejores siga creciendo año a año, siendo un gran aporte para la industria”.

Isidora García, Marketing Specialist de SAIC Motor, fabricante y dueño de MG Motor.

“Para nosotros es un orgullo ser parte de los nominados del premio Los Mejores de La Tercera, porque es uno de los más importantes de la industria a nivel nacional y es el reflejo de la calidad, diseño y performance de nuestros modelos. Enfrentamos una industria cada vez más competitiva y este tipo de reconocimiento es clave para motivarnos a las marcas a seguir mejorando nuestros lanzamientos. Felicitamos al equipo de Motores La Tercera por realizar de manera exitosa la prueba oficial de los nominados a la 16º edición del premio Los Mejores.

Instancias como estas nos motivan a seguir mejorando y desafiarnos con nosotros mismos para sorprender con nuevos modelos. Además que es una buena oportunidad para compartir con toda la comunidad de prensa automotriz y vivir en terreno el mundo tuerca”.

El jurado de Los Mejores 2023 está compuesto por: