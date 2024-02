Alexei Navalny pasó sus últimos años acosado, pero sin inmutarse, por el Kremlin

Alexei Navalny fue una de las pocas voces que quedaban en Rusia y que dio motivo de alarma al presidente Vladimir Putin. Uno de los críticos más acérrimos del Kremlin, era un activista anticorrupción perspicaz en los medios de comunicación que logró insuflar vida al movimiento de oposición de Rusia, exponiendo los defectos del gobierno de Putin durante décadas en su popular canal de YouTube a pesar de que nunca pudo desafiarlo en las urnas.

Murió en una colonia penitenciaria rusa, informaron agencias de noticias rusas, donde cumplía condenas de más de 30 años por diversos cargos. Tenía 47 años.

Navalny, que padecía problemas de salud de larga duración tras sobrevivir a un envenenamiento en 2020, se había quejado de malos tratos en prisión, incluida la falta de atención médica adecuada para lo que describió como un dolor de espalda debilitante. Había realizado huelgas de hambre y a menudo se le privaba del sueño, y los guardias de la prisión lo despertaban cada hora y lo filmaban con una cámara porque se consideraba que corría riesgo de fuga. Sus asociados dijeron que su salud se había deteriorado recientemente y que le pusieron un suero después de un mareo.

Una persona enciende una vela junto a un retrato del líder de la oposición rusa Alexei Navalny en el monumento a las víctimas de la represión política tras su muerte, en San Petersburgo, Rusia, el 16 de febrero de 2024. Foto: Reuters

El 8 de diciembre de 2023, los ayudantes de Navalny dieron la alarma después de decir que no habían podido contactarlo durante tres días. No se presentó por vídeo a una audiencia judicial el 11 de diciembre, según su portavoz Kira Yarmysh. Posteriormente no se presentó durante varios días más. El 18 de diciembre, Yarmysh dijo que los abogados de Navalny habían “realizado consultas en más de 200 centros de prisión preventiva en todo el país” buscándolo. No recibieron respuesta, escribió en X.

El 25 de diciembre, los aliados de Navalny dijeron que lo habían rastreado hasta una remota colonia penal conocida como “Lobo Polar” en la región ártica rusa de Yamalo-Nenets. Al día siguiente, Navalny reapareció en las redes sociales, agradeció a sus seguidores por su preocupación y les dijo que estaba bien y que no debían preocuparse. Pasó este y otros mensajes similares a través de sus abogados, tres de los cuales están ahora detenidos en Rusia, mientras que dos viven en el exilio y son buscados por las autoridades rusas.

La muerte de Navalny se produjo tras el anuncio de Putin el 8 de diciembre de que planea presentarse a la reelección en 2024, una decisión ampliamente esperada que podría mantenerlo en el poder al menos hasta 2030. Navalny había comenzado a trabajar en una campaña para persuadir a los rusos a votar al mismo tiempo, al filo del mediodía, en una muestra de disenso. Ahora su fallecimiento lo convierte en el símbolo más claro de cómo el movimiento de oposición ha sido asediado después de años de redadas, detenciones indiscriminadas y ataques físicos.

Muchos críticos del gobierno han huido del país. Otros han sido encarcelados. Sin Navalny, el movimiento de oposición esencialmente ha sido decapitado, dijeron analistas que siguen la política interna rusa.

Navalny fue un orador convincente que despertó multitudes con facilidad, pero su verdadera arma fue su canal de YouTube, que le brindó una plataforma a nivel nacional para llegar a millones de suscriptores. La popularidad de sus videos, que generalmente detallan la corrupción de la élite rusa, lo distinguió de otros miembros de la fragmentada oposición rusa y le dio seguidores a nivel nacional a los que convocó exitosamente para protestar en las calles de Moscú y otras ciudades más grandes de Rusia.

La primera incursión de Navalny en la política coincidió con un movimiento nacionalista étnico ruso más amplio. Pero en 2012, descartó la retórica nacionalista para convertirse en miembro de una coalición de grupos de oposición que buscaba liderar las protestas contra la decisión de Putin, impopular entre la clase media de Moscú y otras grandes ciudades, de regresar a la presidencia después de haber servido durante cuatro años como primer ministro.

Yulia Navalnaya, esposa del fallecido líder de la oposición rusa, asiste a la Conferencia de Seguridad de Múnich, el día en que el servicio penitenciario de la región de Yamalo-Nenets, donde cumplía su condena, anunció que Navalny había muerto, en Munich, Alemania, 16 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Las protestas se desvanecieron, pero el gusto de Navalny por la política de oposición se mantuvo fuerte, y en los años siguientes centró sus energías en su Fundación Anticorrupción, que llevó a cabo investigaciones sobre la élite pro-Kremlin. Sus vídeos semanales en YouTube apuntaban a un espectro de empresarios y políticos alineados con Putin, lo que le valió varios enemigos. Publicó revelaciones que pretendían mostrar el lujoso estilo de vida de Putin, a quien una vez describió como un “emperador desnudo y ladrón” que había convertido a su pueblo en esclavos.

Los observadores del Kremlin dijeron que Putin detestaba a Navalny. Por lo general, evita incluso pronunciar el nombre del político de la oposición.

La fiscalía general de Rusia acabaría prohibiendo la Fundación Anticorrupción y las ramas regionales de la campaña de Navalny, calificándolas de “grupos extremistas” según una legislación normalmente reservada a organizaciones terroristas y sectas religiosas violentas.

Navalny fue arrestado varias veces y acusado de delitos penales, incluso por presunta malversación de fondos en 2013 y 2014, por lo que recibió una sentencia suspendida en ambos casos. Navalny negó los cargos.

En 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las autoridades rusas violaron los derechos de Navalny al detenerlo repetidamente entre 2012 y 2014, y dijo que las acciones en su contra tenían motivaciones políticas.

Navalny quería desafiar a Putin en las elecciones presidenciales de 2018, pero se le consideró no elegible debido a su condena previa.

Navalny nació el 4 de junio de 1976 en el pueblo de Butyn, en la región de Moscú. Provenía de una familia de militares y se movía entre ciudades militares con sus padres, Anatoly Ivanovich y Lyudmila Ivanovna, ahora jubilados, según información publicada en el sitio web de su campaña de 2018.

Se graduó en 1997 como abogado en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú y en 2001 como economista en la Academia de Finanzas del gobierno ruso.

Navalny fue becario de la Universidad de Yale en 2010 y luego regresó a Rusia para continuar su carrera política.

Su activismo provocó represalias. En 2016, fue atacado y herido por activistas pro-Kremlin en un aeropuerto del sur de Rusia. Menos de un año después, un atacante lo roció con una tinta antiséptica verde durante un acto de campaña, dejando su visión comprometida. En 2019, Navalny dijo que fue envenenado mientras estaba bajo custodia policial después de apoyar protestas contra el Kremlin en el centro de Moscú. El Journal no pudo confirmar esa afirmación de forma independiente.

La gente se reúne frente a la embajada rusa con fotografías del difunto líder de la oposición rusa Alexei Navalny, en Berlín, Alemania, el 16 de febrero de 2024. Foto: Reuters

En el verano de 2020, Navalny lideró una campaña contra una serie de enmiendas constitucionales que se aprobaron e incluían una disposición que potencialmente permitiría a Putin gobernar hasta 2036. Pidió a los rusos que boicotearan un referéndum sobre las enmiendas, diciendo que la votación sería falsificada independientemente del resultado real. Dijo que era mejor quedarse en casa que alimentar la maquinaria propagandística del Kremlin, que, según él, dependía de los votantes para mantener un barniz de legitimidad democrática.

Putin afirmó que el 78% de los rusos apoyó las enmiendas constitucionales en la votación de julio, una victoria que, según los miembros de la oposición, envalentonó a los aliados del líder del Kremlin para ejercer presión sobre posibles desafíos a su gobierno.

En agosto de 2020, Navalny cayó enfermo en pleno vuelo a Moscú, lo que obligó al avión a realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad siberiana de Omsk.

Su esposa durante 23 años, Yulia Navalnaya, de 47 años, economista de formación, encabezó la tarea de evacuar a su marido a Alemania, apelando directamente a Putin en una carta para que le permitiera a Navalny recibir la asistencia médica calificada que necesitaba. Un avión médico fletado por una organización no gubernamental alemana eventualmente transportaría a Navalny, que estaba en coma y conectado a un respirador, fuera del país.

Los científicos en Alemania, a donde finalmente fue evacuado, determinaron que fue envenenado como resultado de la exposición al agente nervioso Novichok.

Sus partidarios en todo el país creen que el Kremlin estuvo involucrado en perjudicar a Navalny por su incesante activismo político.

“La única razón detrás de esto fue que él es el mayor enemigo del Kremlin”, dijo Lyubov Sobol, colega de Navalny en la Fundación Anticorrupción.

El Kremlin negó cualquier implicación en dañar a Navalny. Pero Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones a funcionarios y entidades rusas en relación con el envenenamiento del político de la oposición, y la administración Biden acusó formalmente al Kremlin del intento de asesinato.

Navalny fue dado de alta del Hospital Charité de Berlín el 23 de septiembre de 2020, después de pasar 24 días en la unidad de cuidados intensivos del centro. Navalnaya, a quien sus seguidores llaman la “primera dama” de Rusia, estuvo constantemente a su lado junto con sus hijos: Daria, hoy estudiante en Stanford, y Zakhar.

El líder opositor ruso Alexei Navalny durante una manifestación.

Regresó a Rusia en enero de 2021 y fue detenido por las fuerzas de seguridad rusas a su llegada al aeropuerto Sheremetyevo de Moscú.

El servicio penitenciario federal de Rusia dijo que Navalny, que había estado en la “lista de buscados” de la agencia desde el 29 de diciembre de 2020, fue detenido por repetidas violaciones de su libertad condicional. Nunca más abandonaría la custodia.

Navalny afirmó más tarde que no se arrepentía de regresar al país que era su hogar y les dijo a sus seguidores en las redes sociales que “no tengan miedo de nada”.

Desde prisión, Navalny continuó satirizando las políticas gubernamentales y condenando la guerra de Moscú en Ucrania, e instó a los rusos a hablar.

Sus aliados dijeron que las autoridades penitenciarias de la instalación en la región de Vladimir hicieron todo lo posible para hacerle la vida intolerable al colocarlo periódicamente en lo que se llama una celda de castigo, donde a los prisioneros se les niegan paquetes de alimentos o la oportunidad de comprar alimentos adicionales, dejándolos dependiendo únicamente de los alimentos y el agua suministrados por la prisión. También se quejó de haber sido obligado a compartir celda con reclusos insalubres que descuidan su higiene personal.

A finales de 2023, Navalny había presentado al menos 89 demandas contra la colonia penal, la administración penitenciaria y las autoridades judiciales desde agosto de 2022, alegando violación de sus derechos mientras estaba encarcelado, según registros judiciales. Había solicitado una indemnización por los daños causados a su vida y a su salud, según muestran documentos judiciales.

Las autoridades penitenciarias no respondieron a una solicitud de comentarios sobre las demandas y las afirmaciones de Navalny.

En agosto de 2023, un tribunal ruso condenó a Navalny, que ya cumplía una condena de 11 años y medio por lo que, según él, eran cargos falsos de fraude y otras acusaciones, a 19 años más de prisión, en lo que dijo fue un intento descarado de intimidar a cualquiera que se sintiera tentado a seguir sus pasos.

“Quieren asustarte a ti, no a mí, y privarte de la voluntad de resistir”, dijo en comentarios publicados en su cuenta de Instagram abordando la duración de la sentencia. “Ustedes están siendo obligados a entregar su Rusia sin luchar a una banda de traidores, ladrones y sinvergüenzas que han tomado el poder”.

Los cargos contra Navalny en agosto incluían acusaciones de que había incitado y financiado el extremismo y había incitado a menores a violar la ley, además de una acusación de que estaba tratando de rehabilitar el nazismo, una acusación poderosa en Rusia, que se enorgullece de haber derrotado a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny, que pide boicotear las elecciones presidenciales, habla durante una conferencia de prensa en Moscú, Rusia, el 18 de marzo de 2018. Foto: Reuters

La persecución no terminó. A principios de diciembre de 2023, Navalny dijo en las redes sociales a través de sus asociados que había sido informado de nuevos cargos penales en su contra, esta vez en virtud de un artículo del código penal que cubre el vandalismo.

“Realmente inician un nuevo caso penal contra mí cada tres meses”, dijo en ese momento.

El 7 de diciembre, el día en que el Parlamento ruso anunció que las elecciones presidenciales se llevarían a cabo el 17 de marzo, lo que permitiría la tan esperada candidatura de Putin a un quinto mandato, Navalny salió airoso. Sus asociados publicaron un mensaje suyo en su canal de Telegram, en el que animaba a los rusos a acudir a las urnas y votar contra Putin marcando una casilla por cualquier otro candidato. También anunció el lanzamiento de un sitio web llamado “Rusia sin Putin”, que animaba a los ciudadanos a difundir la campaña anti-Putin mediante la distribución de materiales de la oposición y a persuadir cada uno a 10 personas más para que votaran contra el líder ruso.

“Instamos a todos: no tengan miedo”, escribió Navalny. “Nuestro miedo nos roba nuestro país y nuestro futuro. El futuro pertenece a quienes, superando el miedo, luchan y creen en la victoria”.

Las autoridades rusas bloquearon rápidamente el sitio web.

Pero desde su prisión en el extremo norte de Rusia, donde sus aliados creen que fue colocado para dificultarle la organización de una resistencia significativa, Navalny trató de demostrar que se mantenía de buen humor e íntegro.

En un mensaje a sus seguidores el día después de que se revelara su paradero, bromeó acerca de ser su “nuevo Papá Noel” y del hecho de que ahora tenía un abrigo de piel de oveja, un gorro de piel con orejeras y botas de invierno de fieltro tradicionales rusas.

“No te preocupes por mí”, dijo. “Estoy bien.”