Argentinos saltan torniquetes y evaden pago de pasajes en protesta por alzas en el transporte público

En una acción impulsada por movimientos sociales, estudiantiles y agrupaciones de izquierda, miles de argentinos protagonizaron este viernes el “molinetazo”, evadiendo el pago en trenes y otros medios de locomoción colectiva en protesta por las alzas en el transporte público en el gobierno del Presidente Javier Milei.

La masiva evasión, coordinada desde hace unos días a través de las redes sociales, se produjo horas antes que el gobernante libertario pronunciara su discurso en la apertura del período legislativo en el Congreso y afectó a las principales estaciones ferrovarias de la capital argentina.

Hacia las 19 horas, en plena hora peak en el transporte público, en la estación de Retiro los manifestantes alentaban a no pasar la tarjeta SUBE por los molinetes. “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta, paga de más”, fue el cántico que retumbó en los andenes ferrovarios, de acuerdo al reporte del diario bonaerense ‘La Nación’.

Desde la comisión de Unidos por la Cultura, junto a asambleas estudiantiles universitarias y barriales, que convocaron al “molinetazo”, se explicó que era una acción colectiva que pretendía “darle un mensaje al Presidente Javier Milei, y es que con este tarifazo, del 500%, no vamos a poder ni ir a estudiar ni ir a trabajar. No aguantan los bolsillos. Nosotros no somos la casta. La casta no viaja en tren ni en colectivo, tampoco en subte, lo hacemos los trabajadores y los estudiantes”.

Tras las manifestaciones, los manifestantes tenían planeado movilizarse hasta las cercanías del Congreso.