Ataque de Rafah: cómo Israel planea atacar a Hamas y desescalar la guerra

Israel espera continuar las operaciones militares a gran escala en Gaza durante otras seis a ocho semanas mientras se prepara para montar una invasión terrestre a Rafah, la ciudad más meridional del enclave, según dijeron cuatro funcionarios familiarizados con la estrategia.

Los jefes militares creen que pueden dañar significativamente las capacidades que le quedan a Hamas en ese tiempo, allanando el camino para un cambio a una fase de menor intensidad de ataques aéreos dirigidos y operaciones de fuerzas especiales, según los dos funcionarios israelíes y dos regionales que pidieron permanecer en el anonimato para hablar libremente.

Hay pocas posibilidades de que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, preste atención a las críticas internacionales y suspenda un ataque terrestre a Rafah, dijo Avi Melamed, exfuncionario de Inteligencia israelí y negociador en la primera y segunda Intifada en las décadas de 1980 y 2000.

“Rafah es el último bastión del control de Hamas y todavía quedan batallones en Rafah que Israel debe desmantelar para lograr sus objetivos en esta guerra”, añadió.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, caminan hacia una reunión en el Ministerio de Defensa israelí rodeados de seguridad en Tel Aviv, Israel, el 9 de enero de 2024. Foto: Reuters

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo el viernes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estaban planeando operaciones en Rafah contra los combatientes, centros de mando y túneles de Hamas, aunque no dio un cronograma para la campaña. Destacó que se estaban tomando “medidas extraordinarias” para evitar víctimas civiles.

“Había 24 batallones regionales en Gaza; hemos desmantelado 18 de ellos”, dijo en una conferencia de prensa. “Ahora Rafah es el próximo centro de gravedad de Hamas”.

Los líderes mundiales temen una catástrofe humanitaria.

Hay más de un millón de civiles palestinos hacinados en la ciudad en la frontera con Egipto, sin ningún lugar donde ir, después de huir de los ataques israelíes que han devastado gran parte del enclave.

En la última semana de alta tensión diplomática, el presidente estadounidense, Joe Biden, llamó dos veces al líder israelí para advertirle que no lanzara una operación militar en Rafah sin un plan creíble para garantizar la seguridad de los civiles. El propio Netanyahu dijo que a los civiles se les permitiría abandonar la zona de batalla antes de la ofensiva, incluso cuando prometió una “victoria completa”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel no han explicado cómo trasladarán a más de un millón de personas dentro de las ruinas del enclave.

Soldados israelíes operan en la Franja de Gaza el 19 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Según una fuente de seguridad israelí y un funcionario de ayuda internacional, que pidió no ser identificado, los habitantes de Gaza podrían ser examinados para descartar que entre ellos se encuentre algún combatiente de Hamas antes de enviarlos hacia el norte. Otra fuente israelí dijo que Israel también podría construir un embarcadero flotante al norte de Rafah para permitir que la ayuda internacional y los barcos hospitales lleguen por mar.

No obstante, un funcionario de defensa israelí dijo que a los palestinos no se les permitiría regresar en masa al norte de Gaza, dejando los matorrales alrededor de Rafah como una opción para ciudades de carpas improvisadas. Los funcionarios regionales también dijeron que no sería seguro trasladar a un gran número de personas a una zona norte sin electricidad ni agua corriente que no ha sido limpiada de artefactos explosivos sin detonar.

Washington se muestra escéptico sobre que Israel haya hecho suficientes preparativos para una evacuación civil segura, dijeron varios funcionarios familiarizados con las conversaciones entre los dos gobiernos. Biden dijo el viernes que no esperaba que se produjera pronto una invasión terrestre israelí “masiva”.

Un joven empuja a otro en un carro mientras los palestinos desplazados, que huyeron de sus casas debido a los ataques israelíes, se reúnen en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamas, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 19 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Además, según Hamas, la victoria total prometida por Netanyahu no será rápida ni fácil.

Un funcionario de Hamas en Qatar dijo a Reuters que el grupo estimaba que había perdido 6.000 combatientes durante el conflicto que dura cuatro meses, la mitad de los 12.000 que Israel dice haber matado.

El grupo gobernante de Gaza puede seguir luchando y está preparado para una larga guerra en Rafah y Gaza, dijo el funcionario, que pidió el anonimato.

“Las opciones de Netanyahu son difíciles y las nuestras también. Puede ocupar Gaza, pero Hamas sigue en pie y luchando. No ha logrado sus objetivos de matar a los dirigentes o aniquilar a Hamas”, añadió.

“No hay espacio vacío en Rafah”

Hamas desencadenó el conflicto el 7 de octubre del año pasado, cuando sus combatientes irrumpieron desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, matando a 1.200 personas y tomando 253 rehenes. El ataque sorpresa provocó un masivo bombardeo israelí de represalia y una invasión terrestre que ha matado a más de 28.000 palestinos.

Gran parte de Gaza ha sido reducida a escombros por Israel. Los combates continúan en la ciudad sureña de Khan Younis, y aún se producen enfrentamientos esporádicos en zonas del norte supuestamente despejadas.

Más del 85% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se han quedado sin hogar. La mayoría de los desplazados han buscado refugio en Rafah, que antes de la guerra tenía una población de alrededor de 300.000 personas.

“No hay ningún espacio vacío en Rafah, aquí hay más de un millón y medio de personas. ¿Lo sabe el mundo? Se producirá una matanza si entran los tanques”, dijo Emad Joudat, de 55 años, que huyó allí con su familia a inicios de la guerra desde la ciudad de Gaza, donde dirigía un negocio de muebles.

“Estoy a cargo de una gran familia”, dijo este padre de cinco hijos, que vive en una ciudad de carpas sin comida ni agua en Rafah. “Me siento impotente porque no sé adónde ir con ellos si Israel lanza una invasión”.

Niños palestinos desplazados, que huyeron de sus hogares debido a los ataques israelíes, juegan en columpios en un campamento de carpas en la frontera con Egipto, en el sur de la Franja de Gaza, el 18 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Egipto ha cerrado su frontera con el enclave. El Cairo ha enmarcado su oposición al desplazamiento de palestinos de Gaza como parte de un rechazo árabe más amplio a cualquier repetición de la “Nakba” , o “catástrofe”, cuando 700.000 palestinos huyeron o fueron obligados a abandonar sus hogares durante la guerra de 1948 que acompañó la creación de Israel.

No obstante, Egipto está preparando un área en la frontera que podría albergar a los palestinos, como contingencia en caso de que una ofensiva israelí en Rafah provoque un éxodo a través de la frontera, dijeron a Reuters tres fuentes de seguridad en Egipto, que no quisieron ser identificadas debido a lo delicado del asunto.

El gobierno egipcio negó haber hecho tales preparativos.

El ministro de Defensa israelí, Gallant, dijo que Israel no tenía intención de evacuar a civiles palestinos a Egipto.

‘Compromiso a las sagradas víctimas’

Melamed, exfuncionario de Inteligencia y negociador israelí, dijo que el único retraso potencial en el ataque israelí a Rafah podría producirse si Hamas cedía terreno en las negociaciones sobre rehenes y entregaba a los prisioneros que tomó el 7 de octubre.

“Eso retrasaría el avance sobre Rafah a menos que vaya acompañado de la desmilitarización de la ciudad y la rendición de los batallones de Hamás allí”, añadió.

Un alto funcionario de seguridad regional dijo que Israel creía que algunos comandantes y rehenes de Hamas estaban en Rafah.

Este mes, después de semanas de negociaciones, Hamas propuso un alto el fuego de cuatro meses y medio durante el cual liberaría a todos los rehenes israelíes, Israel retiraría sus tropas de Gaza y se alcanzaría un acuerdo para poner fin a la guerra.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, en Jerusalén, el 18 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Netanyahu rechazó la oferta por considerarla “delirante”. Una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos, Egipto, Israel y Qatar sobre una tregua terminó sin avances el martes en El Cairo.

Altos funcionarios estadounidenses consideran que lograr un acuerdo para liberar a los rehenes restantes a cambio de una tregua prolongada en el conflicto es el mejor camino para crear espacio para conversaciones más amplias, dijeron las fuentes estadounidenses. Sin embargo, les preocupa que tal acuerdo no se materialice en las próximas semanas y que la guerra continúe durante el mes sagrado musulmán del Ramadán en marzo y abril, lo que podría intensificar las críticas globales a la campaña de Israel, agregaron.

Parece remoto un acuerdo global para poner fin al conflicto.

Cualquier intento de formar un gobierno de posguerra en Gaza sólo podría tener éxito si cuenta con la aprobación de Hamas, según varias fuentes de la región, incluidas las del grupo militante y la Autoridad Palestina, que fue expulsada de Gaza por Hamas en 2007.

Sin embargo, algo tiene que ceder.

Israel ha prometido eliminar a Hamas. Y el líder del grupo en Gaza, Yahya Sinwar, luchará hasta la muerte en lugar de rendirse o exiliarse, según Hamas y funcionarios regionales.

Israel también sigue oponiéndose a cualquier acuerdo que implique un alto el fuego permanente o un Estado palestino, a pesar de la presión de Estados Unidos y la protesta internacional por el sufrimiento civil en Gaza y la falta de avances hacia una solución de paz duradera.

De izquierda a derecha, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hacen declaraciones a los medios después de su reunión en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el lunes 30 de enero de 2023. Foto: Archivo

Desde octubre, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha realizado cinco visitas a la región. El mes pasado, el Departamento de Estado dijo que Washington estaba “buscando activamente el establecimiento de un Estado palestino independiente” con garantías de seguridad para Israel y explorando opciones con socios en la región.

El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, también dijo a los legisladores que Gran Bretaña y sus aliados “considerarán la cuestión del reconocimiento de un Estado palestino, incluso en las Naciones Unidas”.

Israel, Estados Unidos y Reino Unido no han reconocido formalmente a Palestina, a diferencia de casi otros 140 países de la ONU.

Sin embargo, para Netanyahu y muchos otros funcionarios israelíes, hablar de una solución de dos Estados equivale a una traición a las personas asesinadas el 7 de octubre.

“Le digo claramente a cualquiera que todavía esté atrapado en el 6 de octubre: nunca echaremos una mano a la creación de un Estado palestino”, dijo el ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, en las redes sociales el mes pasado. “Este es nuestro compromiso con las sagradas víctimas del asesinato”.