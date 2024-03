Barco con ayuda humanitaria a Gaza está atascado por “dificultades técnicas”

Un barco que transporta 200 toneladas de ayuda alimentaria destinada a civiles en Gaza sigue esperando para zarpar en un puerto de Larnaca, Chipre, ya que las autoridades israelíes solicitaron inspeccionarlo. El buque contiene harina, arroz, y latas con carne y pescado, que deberían proporcionar alivio inmediato a los habitantes de Gaza que luchan contra el hambre.

El presidente chipriota, Nikos Christodoulides, no especificó dónde anclará el barco para descargar la ayuda. Y el portavoz de Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, dijo que el cargamento había sido inspeccionado por funcionarios chipriotas según un plan aprobado por Israel.

El domingo, Letymbiotis informó a la agencia oficial de noticias de la isla que el momento exacto de la salida del barco no se haría público por “razones de seguridad”. Más tarde se indicó que debido a “dificultades técnicas”, es posible que no partiera hasta el lunes por la mañana.

Un buque de rescate de la ONG española Open Arms es visto en el puerto de Larnaca, Chipre, el 10 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Israel indicó que acogía con agrado las entregas marítimas y que inspeccionaría la carga con destino a Gaza antes de que abandonara la zona de estacionamiento en la cercana Chipre. El jueves pasado, un alto cargo israelí dijo que apoyaba “plenamente” el plan del presiente estadounidense Joe Biden sobre el puerto temporal y que se coordinaría con Washington para ponerlo en práctica.

La portavoz de World Central Kitchen (WCK), Linda Roth, se negó a dar “información logística completa”, citando una “situación fluida y en evolución”, pero dijo que Open Arms, remolcando una barcaza, se embarcaría lo antes posible. Las organizaciones benéficas estaban listas para enviar otras 500 toneladas de ayuda, financiadas por los Emiratos Árabes Unidos, añadió, y el domingo comenzaron las obras en un embarcadero flotante donde se podrá recibir la ayuda.

El buque de Open Arms, que se encuentra actualmente en la costa sureste de la isla contiene toneladas de arroz, harina, lentejas, frijoles, pescado y carne enlatados, que fueron suministradas por World Central Kitchen (WCK), una organización benéfica estadounidense fundada por el famoso chef español José Andrés.

Miembros de la Fuerza Aérea de EE.UU. trabajan en la preparación de una entrega de ayuda humanitaria para los residentes de Gaza, en esta imagen publicada el 5 de marzo de 2024. Foto: Reuters

En un video publicado desde el puerto de Larnaca el lunes por la mañana, Juan Camilo de WCK dijo que “todo está listo” para que el barco zarpe. “Desde este lado estamos listos para partir y tenemos nuestro equipo listo en Gaza para (distribuir) esto, lo que esperamos sea el primero de tantos viajes posibles a Gaza por mar”, afirmó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el viernes que el barco Open Arms realizaría un viaje piloto mientras los donantes internacionales lanzan un corredor marítimo para abastecer el territorio asediado.

La esperanza es que los suministros puedan ayudar a aliviar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, donde Naciones Unidas dice que la población sufre un “hambre catastrófica”. Después de cinco meses en guerra, la ONU dice que una cuarta parte de la población del asediado enclave palestino está al borde de la hambruna. El Ministerio de Salud local aseguró el sábado que 23 personas, incluidos varios niños, habían muerto por deshidratación o desnutrición en los 10 días anteriores, según información de The Guardian.

La ayuda humanitaria para Gaza se carga en una plataforma en el puerto de Larnaca, Chipre, el 10 de marzo de 2024. Foto: Reuters

El retraso en la salida del barco de ayuda pone de relieve la complejidad de entregar ayuda a Gaza por medios no convencionales. Israel ha sido acusado repetidamente de no hacer lo suficiente para facilitar la asistencia humanitaria a la población de Gaza de 2,3 millones de personas. Sus aguas costeras poco profundas y la escasez de puertos en funcionamiento dificultan dichas operaciones marítimas, y no está claro en qué medida la asistencia a través de la nueva “autopista marítima” aliviará la situación humanitaria sobre el terreno, indica The Guardian.

Otra alternativa a la que han recurrido las naciones en vista de la situación humanitaria es el lanzamiento de ayudas desde el aire. Pero el viernes los funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas y un testigo ocular indicaron que las personas fallecieron por el impacto de un paquete de ayuda lanzado desde el aire cuando al menos un paracaídas no se desplegó correctamente y un bulto cayó sobre ellos.

Los paquetes caen hacia el norte de Gaza, después de ser arrojados desde un avión militar, el 10 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Las personas se encontraban en el campo de refugiados de Al-Shati, en el norte de Gaza, y el incidente incluyó a dos niños entre las cinco personas muertas y otras 11 que resultaron heridas en el incidente. Las edades exactas de las víctimas no estaban claras, pero se decía que los heridos tenían entre 30 y 50 años, según información de CBS News.

El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas António Guterres, Stéphane Dujarric, celebró el plan del puerto temporal en Gaza anunciado por Biden el jueves pasado durante su discurso del Estado de la Unión, pero enfatizó que la comunidad internacional debería centrarse en reforzar el acceso de ayuda por vía terrestre, más efectiva tanto por costo como por volumen.

Un camión de ayuda avanza por una carretera mientras los palestinos observan, durante una tregua temporal entre Hamas e Israel, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Los camiones de ayuda han estado entrando a Gaza a través del cruce de Rafah con Egipto y el cruce de Kerem Shalom con Israel con estrictos controles de seguridad israelíes sobre la carga, de acuerdo con información de la cadena BBC. Pero ambos cruces están en el sur de Gaza, y los combates y la ruptura del orden social han impedido que los convoyes lleguen al norte de Gaza, donde se estima que viven unas 300.000 personas con muy poca comida y agua. Dos puntos de cruce controlados por Israel en el norte de Gaza han estado cerrados desde que hombres armados de Hamas atacaron el sur de Israel el 7 de octubre.