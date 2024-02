Conflicto en el clan Trump: Melania e Ivanka habrían vivido una “guerra fría” durante la presidencia

Melania e Ivanka Trump, indica un nuevo libro, habrían pasado los cuatro años de la presidencia de Donald Trump envueltas en una lucha por el poder. El conflicto, que habría puesto en rivalidad a la madrastra y a la hijastra, tuvo que ver con la manera en que ambas familiares del mandatario quisieron tomar para sí la atención mediática, haciendo sombra en la otra.

El conflicto, que empezó recién entrado Donald Trump a la presidencia, empezó cuando Melania no se mudó inmediatamente a la Casa Blanca. En ese entonces, habría sido Ivanka la que asumió los “deberes” de Primera Dama. La hija, fruto del matrimonio anterior entre Donald y la modelo Ivana Marie Trump, asumió entonces el cargo de “asesora” del presidente.

La interna de este conflicto está detallada en el libro “American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, de Hillary Clinton a Jill Biden” (Mujer americana: La transformación de la primera dama moderna, de Hillary Clinton a Jill Biden), publicado recientemente por la periodista Katie Rogers. La autora, que fue corresponsal de La Casa Blanca, explica que ambas habrían competido por la confianza de Donald.

El expresidente Donald Trump junto a su esposa Melania en Mar-a-Lago. Foto: Reuters.

Según indica este libro, Melania no se habría mudado a La Casa Blanca ya que esperaba quedarse con su hijo Barron en Nueva York, para que terminara escuela. Esto fue lo que llevó a Ivanka a asumir funciones “como primera dama”. Ivanka, indica Rogers, quería virtualmente eliminar el rol de la Primera Dama: la idea sería reorganizar la residencia oficial para que sirviera “a toda la primera familia, y no solo a la primera dama”.

En un intento por combatir la sombra que Ivanka le estaba haciendo, Melania se habría burlado de ella llamándola “La Princesa”. Según el libro, las dos mujeres se habrían estado evadiendo la una a la otra, concentrada en una “silenciosa competición por el cubrimiento de la prensa”.

El libro afirma que, aún sin cumplir sus “labores tradicionales” de Primera Dama, Melania estaba obsesionada con la percepción que el público tuviera de ella. Constantemente, buscaba menciones en la prensa y en Twitter ”para ver qué decían sobre ella la prensa, sus críticos y sus seguidores”.

Uno de sus momentos más polémicos, para afuera y para adentro de la familia, fue cuando en 2018, Melania fue a visitar niños migrantes detenidos en la frontera con México en 2018. Ese día, Melania llevó una chaqueta verde con el lema escrito de “Realmente no me importa, ¿te importa a ti?”. Según el libro de Rogers, el mensaje iba dirigido a Ivanka, mientras que en otras ocasiones la esposa del presidente aseguró que iba dirigido “a las personas y medios de izquierda que me critican”.

Ivanka Trump en un evento de campaña junto a su padre Donald Trump. Foto: Archivo.

Luego de la presidencia Trump, Melania habría estado revisitando el acuerdo prenupcial de con Donald Trump, renegociándolos a medida que los conflictos judiciales del candidato republicano amenazan sus finanzas. Esto, considerando que el expresidente ha recibido órdenes de pagar 350 millones de dólares por un caso de fraude civil, y otros 80 millones en un caso de difamación.

Desde entonces, tanto Melania como Ivanka se han mostrado ausentes de la campaña del expresidente para retomar la Casa Blanca en noviembre. Según el portal Page Six, esto se relacionaría con la revisión del acuerdo prenupcial de Melania y Donald, que se casaron en 2005, y que ya habían hecho una primera revisión en 2016.

Esta vez Melania no estaría poniendo condiciones ante un posible divorcio, sino que quiere “obtener un mayor fideicomiso para su hijo, Barron”, e incrementar la fortuna y actual número de propiedades de ambos. Si llegan a un acuerdo, indica el portal, Melania haría campaña junto con Trump para las presidenciales de noviembre.