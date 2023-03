Cristina Kirchner toma como ciertas palabras de presidente Fernández sobre “fin del kirchnerismo”

“En un off se dicen barbaridades que después se niegan”, señaló la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner al referirse a palabras del mandatario Alberto Fernández con presuntas críticas al kirchnerismo y que el día anterior habían sido desmentidas por la Casa Rosada.

Fernández hizo el comentario respecto a presuntos juicios del gobernante trasandino en una entrevista con el sitio oficialista El Destape, en la que se deslizaba la idea de darle fin a “veinte años de kirchnerismo”, de acuerdo al reporte del diario Clarín.

El mismo medio que simpatiza con el Gobierno, publicó declaraciones atribuidas al presidente Fernández con frases del estilo que él será el que “termine con 20 años de kirchnerismo” y que ostenta “una cuarta parte de los votos” del “45%” que conserva Cristina Kirchner.

La nota está firmada por el director de El Destape, el periodista Roberto Navarro, quien tiene una marcada cercanía con el gobernante. Consultados por el diario Clarín, altas fuentes oficiales subrayaron que los dichos “no” son reales. “Fue una charla de análisis hace unas semanas y lo transformó en eso”, justificaron.

Pese a los desmentidos, las frases publicadas por Navarro, fueron contestadas con dureza desde el Instituto Patria, el think tank del kirchnerismo duro, antes siquiera de que desde Presidencia se negaran en su textualidad.

La frase de la vicepresidenta se dio en el acto que encabezó en homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo y a su titular, Estela de Carlotto, que se llevó a cabo en el Senado.

“Clausurar los sueños...”

Previo a su alusión a los off the record, Cristina Kirchner se hizo eco de una columna de opinión publicada en el diario Perfil el domingo pasado que lleva la firma del ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Recordó que en el artículo el economista “cuenta que a mediados de 2015 lo va a ver quien habia sido ministro privatizador, (Roberto) Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque podían ganar las elecciones”.

Y agregó: “Y le recomendó expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos”.

Fue en esa parte del discurso que la vicepresidenta introdujo sus dardos contra el Presidente. “¿Sabes qué me impresionó Estela? Que no fue algo que se escapó en un reportaje, en un off se dicen cosas, también barbaridades”, lanzó.

“Me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó; cuando alguien escribe para un diario alguien lee y relee, piensa y mira, y después decide publicarlo y a nadie se le movió el amperímetro. No hubo denuncias de periodistas de investigación”.

“Hoy hay otras formas mas sutiles de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país diferente y un mundo diferente pueden ser posible”, aseveró la vicepresidenta argentina.