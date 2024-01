Cuál es el llamado “proyecto del siglo” en Egipto y por qué ha sido tan polémico

Desde el pasado viernes, usuarios de redes sociales han criticado duramente el proyecto de restauración a la pirámide de granito Menkaure (o Micerino según el nombre helenizado) en Egipto, la más pequeña de las tres que están ubicadas en Giza, a las afueras de El Cairo, la capital del país. La iniciativa fue dada a conocer a través de un video publicado por el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Mostafa Waziri.

En el video publicado el viernes por Waziri a través de Facebook, y posteriormente difundido a través de más redes sociales se mostraba a los trabajadores colocando bloques de granito en la base de la pirámide, que se encuentra al lado del monumento de la Gran Esfinge y las pirámides más grandes de Keops y Kefrén en Giza. Está previsto que los trabajos duren tres años y serán “el regalo de Egipto al mundo en el siglo XXI”, afirmó Waziri, que dirige la misión egipcio-japonesa encargada del proyecto.

Según el arqueólogo, la iniciativa “permitirá ver, por primera vez, la pirámide de Menkaure tal y como fue construida por los antiguos egipcios”. Así, lo llamó “el proyecto del siglo”, pero inmediatamente fue cuestionado en los comentarios por decenas de personas molestas.

“¡Imposible!”, escribió la egiptóloga Monica Hanna. “¡Lo único que faltaba era añadir mosaicos a la pirámide de Menkaure! ¿Cuándo vamos a poner fin al absurdo en la gestión del patrimonio egipcio?”, se preguntó. “Todos los principios internacionales sobre renovaciones prohíben tales intervenciones”, añadió Hanna, llamando a todos los arqueólogos a “movilizarse inmediatamente”.

«El revestimiento original de la pirámide no es de granito, y este es un proyecto desastroso de siglos, no el proyecto del siglo», señaló en X un internauta y otros, también en línea, ironizaron sobre la iniciativa. “¿Cuándo se planificará el proyecto de enderezar la Torre de Pisa?”, preguntó uno. “En lugar de azulejos, ¿por qué no empapelar las pirámides?”, dijo otro.

Algunos de los comentarios en la publicación de Facebook de Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Foto: Facebook

Cuando se construyó originalmente, la pirámide estaba cubierta con granito rosa -procedente de las canteras de Asuán- y bloques de piedra caliza blanca, pero con el tiempo perdió parte de su revestimiento. Se cree que los ladrones de piedras las quitaron con el tiempo. Esto dejó a la pirámide con un aspecto muy diferente al que tenía cuando se construyó por primera vez. Hoy en día sólo quedan unas pocas piedras de revestimiento en las paredes exteriores de la pirámide, por lo que la renovación tiene como objetivo restaurar el estilo original de la estructura mediante la reconstrucción de la capa de granito.

La pirámide de Menkaure se encuentra en la orilla occidental del río Nilo en la Necrópolis de Giza, Egipto. Es la más pequeña de las tres pirámides -Keops, Kefrén y Menkaure- y fue construida para el faraón Menkaure, que gobernó del 2490 al 2472 a.C. Se cree que se construyó alrededor del 2530 a. C. y se estima que tardó unos diez años en construirse. Además de estas hay muchas otras pirámides menores. Las tres se construyeron a petición de tres faraones del Antiguo Egipto hace unos 4500 años, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Las complejas decoraciones de la pirámide de Menkaure cuentan historias sobre la vida del faraón Menkaure y, al mismo tiempo, brindan información sobre la cultura y las creencias del antiguo Egipto sobre la muerte y el más allá.

El entonces príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornualles, frente a la Gran Esfinge en la meseta de las pirámides de Giza, en las afueras de El Cairo, el 19 de noviembre de 2021.

En este país, ubicado al extremo noreste de África, la protección del patrimonio nacional suele ser objeto de encendidos debates. El Consejo Supremo de Antigüedades (CSA) es el órgano dependiente del Ministerio de Cultura de Egipto, que se encarga de la conservación, protección y regulación de todas las antigüedades y las excavaciones arqueológicas en el país.

La reciente destrucción de zonas enteras de la zona histórica de El Cairo provocó poderosas movilizaciones de la sociedad civil, que en gran medida está excluida de la actividad política y ahora concentra la mayor parte de su lucha con el Gobierno en cuestiones de planificación urbana y patrimonio.

Últimamente el debate se ha centrado en el templo musulmán de Abu al-Abbas al-Mursi, del siglo XV, en la ciudad costera de Alejandría, la segunda más grande de Egipto. Las autoridades locales anunciaron una investigación después de que un contratista encargado de la renovación decidiera volver a pintar de blanco los techos ornamentados, tallados y coloreados de la mezquita.

Turistas frente a la Gran Pirámide de Giza después de reabrirse para visitas turísticas, en 2020. Foto: Reuters

Según información del Gobierno egipcio, el turismo es una parte esencial del crecimiento económico del país. En condiciones normales, representa aproximadamente el 40% de las contribuciones totales del sector de servicios, un 19,3% de las divisas y un 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Si se considera la contribución indirecta de actividades relacionadas con el turismo, como hoteles y restaurantes (3,5%), el PIB relacionado con el turismo aumenta al 11,3%. Además, el turismo desempeña un papel crucial en la creación de empleo, proporcionando trabajo a alrededor del 12,6% de la población activa.

La pirámide de Menkaure es uno de los monumentos más impresionantes de Egipto por su tamaño y complejidad. Es un testimonio de las habilidades de ingeniería del antiguo Egipto y un importante recordatorio de su rica historia y cultura. Aunque puede que no sea tan grande o impresionante como sus vecinos, es uno de los patrimonios más emblemáticos del país en la actualidad.