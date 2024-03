Cuáles son los relojes de alta gama que tienen entre las cuerdas a Dina Boluarte en Perú

El portal de noticias peruano La Encerrona reveló la semana pasada que la presidenta de ese país, Dina Boluarte, tenía 14 relojes de alta gama, entre los que se incluyen tres modelos de la marca de lujo Rolex, dos relojes inteligentes (uno de ellos un Apple Watch), dos Michael Kors, dos Fossil, uno Invicta, otro Bulova y otros más baratos sin identificar. Tras ello, este lunes el Ministerio Público abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la mandataria, cuyo Rolex más costoso no fue incluido en su declaración de bienes que obligatoriamente debía realizar por ser funcionaria pública.

Uno de los relojes de lujo no declarados por Boluarte es un Rolex Oyster Perpetual Datejust 31, un modelo exclusivo y nuevo. Ese Rolex de acero con oro rosado de 18 quilates modelo Datejust, tiene incrustaciones de diamantes en diferentes partes, según el experto en la marca suiza de lujo, David Sun, quien también es el representante de Perú Watches. Este detalló a Infobae Perú que el valor podría alcanzar los 14.000 dólares, es decir, casi “cuatro veces su sueldo de presidenta”, apunta el programa de investigación periodística Panorama.

El modelo de la marca de lujo suiza, Rolex Oyster Perpetual Datejust 31 en oro rosa, con diamantes en los números, del año 2023. Foto: Rolex

Otro reloj de marca Rolex -sería el segundo advertido por Sun- cuenta con la tipificación de estar hecho de acero y bisel de oro blanco; y que podría llegar a costar 8.000 dólares. El tercer accesorio de lujo tiene la caja completamente de oro y ataviado con una correa de cuero. Si bien de este modelo no se tiene un precio estimado, no debería costar menos de 4.000 soles (unos US$ 1.000).

Un día antes de abrirse la investigación fiscal, la presidenta estrenó un nuevo reloj: el número 15 de la colección, cuyo modelo no pudo ser identificado, pero se estima que es “más modesto” que el resto de la colección, de acuerdo con lo detallado por el periodista Marco Sifuentes de La Encerrona.

Pese a que Boluarte argumentó que dichos artículos de lujo son “de antaño”, las piezas no superaban ni los cuatro años de antigüedad, de acuerdo con el experto en relojes de lujo David Sun. De hecho, según el catálogo de la firma suiza, el reloj Rolex Oyster es de 2023 y su costo es de exactamente US$ 19.535.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, usando un reloj durante su reunión con la prensa extranjera, en Lima, el 24 de enero de 2023. Foto: Reuters

El diario peruano La República se comunicó con la tienda NYC Watches, de Estados Unidos, que corroboró el valor del reloj y detalló que el modelo ocupado por Boluarte era el “Datejust 36 mm, 2 tonos, acero y oro rosa. Con brazalete Jubilee y dial rosado con números romanos”. Además, una trabajadora de la tienda explicó que los diamantes en los números es de los nuevos modelos 2023, y que los antiguos no son así.

La coleccionista de relojes y tiktokera, Maggie May, también había advertido lo reciente del modelo, relatando desde su experiencia que “para conseguir los Rolex me tuve que poner en una lista de espera de varios años (...) porque no es tan fácil como que entres a una tienda y te vendan uno. Si ella dice que los ha comprado hace tiempo, ya sabemos que por lo menos ese modelo no (ha sido), porque es nuevo”.

“Lo segundo es que para conseguir esa clase de configuración normalmente tienes que esperar mucho, y si los ha adquirido en los últimos años, eso dice que probablemente los haya comprado en el mercado de segunda mano a un precio bastante mayor al de tienda, ojo, porque el valor de estos modelos suben”, matizó.

El análisis sobre fotografías oficiales hecho por La Encerrona mostró que desde que inició funciones como vicepresidenta hasta la actualidad, Boluarte ha lucido 14 relojes que partieron desde los más económicos -uno de los cuales era de plástico con diseño de Mickey Mouse-, para luego ir escalando cada vez más en el precio de estos artículos.

La mandataria lució un reloj Rolex durante una actividad el 22 de febrero de 2024. Foto: Presidencia de Perú

Ahora, las preguntas giran en torno al origen de la colección, ya que la mandataria percibía un sueldo de 4.000 soles mensuales (unos US$ 1.000) cuando trabajaba como funcionaria de la Reniec, el Registro Civil Peruano. Otro elemento que alimenta las dudas sobre cómo consiguió los relojes es que, cuando Boluarte asumió como presidenta, también experimentó una reducción de su sueldo. Como jefa de Estado gana 15.500 soles al mes (unos US$ 4.200), mientras que como ministra de Desarrollo e Inclusión Social recibía 30 mil soles mensuales (unos US$ 8.100).

Ni ella ni el gobierno han aclarado el origen de los relojes que la mandataria ha utilizado en distintas actividades oficiales. Sobre el modelo Rolex que más aumentó las suspicacias, Boluarte dijo la semana pasada que era producto del esfuerzo y ahorro de 18 años de trabajo y pidió que “no entren en temas personales”.

Dina Boluarte ocupando un reloj smartwatch durante una reunión con el Consejo de Ministros, el 18 de marzo de 2024. Foto: Presidencia de Perú

A través de un comunicado, la Fiscalía de la Nación informó que las diligencias preliminares incluyen también el presunto delito de omisión de consignar declaración en documentos y estarán a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Además, la Fiscalía solicitó las boletas de pago correspondientes a los relojes a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) al conocer que eran tres los relojes pertenecientes a su colección que generan dudas entre el valor y sueldo que percibe como funcionaria pública.

Horas después de que la Fiscalía de la Nación dispusiera iniciar diligencias preliminares contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito “por el uso de relojes de la marca Rolex”, los cuales no había declarado, la presidenta fue captada coincidentemente usando un reloj de la marca Apple Watch, avaluado en más de 2 mil soles, mientras visitaba a su consejero legal desde hace dos meses, el exfiscal supremo Mateo Castañeda.

Este miércoles, a través de la red social X, el defenestrado expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola negó estar relacionado con el caso de la colección de relojes de Boluarte, como lo dejó entrever la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, y aseguró que se trata de “un asunto menor” que se utiliza para justificar una posible vacancia contra la mandataria.

“Niego tajantemente estar ‘detrás’ del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista a Hania Pérez de Cuellar en Exitosa. He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones, sin obtener respuesta”, escribió a través de su cuenta de X.

“Sobre el tema: opino que es un asunto menor que temerariamente -y con un halo machista y discriminador- se usa para desestabilizar al gobierno e insinuar una ilegal vacancia. La presidenta es la Jefa de Estado, personifica a la Nación. Respetemos los fueros constitucionales”, finalizó.