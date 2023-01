EE.UU. confirma el envío de 31 tanques Abrams a Ucrania

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó este miércoles que enviará 31 tanques Abrams a Ucrania en un movimiento coordinado después de que Alemania haya ratificado que suministrará tanques Leopard a Kiev.

El envío irá acompañado, según Washington, de otras medidas, como la formación de las tropas ucranianas, con el objetivo de “mejorar su capacidad de maniobra en campo abierto” y sus capacidades militares a largo plazo.

El Presidente de EE.UU., Joe Biden, responde a la pregunta de un reportero acompañado por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, el 25 de enero de 2023. Foto: Reuters

Biden aprovechó su conferencia de prensa para agradecer también al canciller alemán, Olaf Scholz, el envío de tanques Leopard a Ucrania. “Alemania ha estado a la altura. El canciller ha defendido la unidad (occidental) en todo momento”, agregó.

“No es una amenaza ofensiva a Rusia”, aclaró el mandatario norteamericano, que habló este miércoles con Scholz, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los primeros ministros de Italia y Reino Unido, Giorgia Meloni y Rishi Sunak, todos ellos países del G7.

Los tanques alemanes

El anuncio se produce luego que Alemania comunicara el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania para reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas frente a las rusas, después de días de especulaciones en torno a la posición que finalmente adoptaría Berlín.

“Esta decisión sigue nuestra línea ya conocida de apoyar a Ucrania en la medida de nuestras posibilidades”, ha dicho Scholz, durante una reunión del Gobierno en la que también ha defendido la necesidad de coordinarse en este ámbito con otros socios internacionales.

El Ejecutivo germano ha explicado en un comunicado que Alemania entregará 14 Leopard 2A6 que figuran en el arsenal de las Fuerzas Armadas alemanas. Espera reunir en un corto periodo dos batallones de tanques, con vistas también a proporcionar formación, logística y munición.

Tanques Leopard

El canciller ha alegado ante el Parlamento que, desde el inicio del conflicto, Alemania se ha ceñido al principio de evitar una mayor escalada bélica, rechazando que esto implique hacer poco en materia de ayuda. “Alemania siempre ha estado a la cabeza en lo que se refiere a apoyar a Ucrania”, ha recalcado, según la agencia DPA.

Berlín, no obstante, mantiene como líneas rojas el despliegue de aviones de combate o de tropas sobre el terreno, algo que según Scholz debería estar “claro”. “No enviaremos tropas en ninguna circunstancia. No habrá una implicación directa de militares de la OTAN”, ha explicado, para acto seguido apuntar que no sólo es su posición, sino también la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.