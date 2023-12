“El Loco” ganó las elecciones argentinas el mes pasado con ideas extravagantes: Ahora está dando marcha atrás

El presidente electo Javier Milei, conocido con el sobrenombre de “El Loco” desde que era niño, pasó de profesor universitario a celebridad en las redes sociales, dejando su huella como libertario económico y libertino social.

Ganó por abrumadora mayoría prometiendo recortar el gasto público en aproximadamente un 40% para ayudar a reducir la inflación de tres dígitos de Argentina. Milei empuñó una motosierra en las apariciones para dejar claro su punto. “El Estado no es la solución, sino el problema”, dijo, haciéndose eco del presidente Ronald Reagan.

Fue una plataforma valiente para un país de 46 millones de habitantes que durante años ha repartido generosos subsidios, pensiones y contratos de obras públicas, incluso si tuviera que imprimir dinero para hacerlo.

Milei, de 53 años, no tuvo miedo de extender su visión del gobierno de mantenerse al margen de asuntos personales, incluido el uso de drogas y el matrimonio entre personas del mismo sexo, arriesgando votos conservadores en un país católico romano que es el hogar del Papa Francisco.

“¿Qué me importa cuál sea tu preferencia sexual?”, dijo Milei en una entrevista en YouTube un par de semanas antes de las elecciones del 19 de noviembre. “Si quieres estar con un elefante y tienes el consentimiento de ese elefante, eso es un problema entre tú y el elefante”.

Javier Milei se dirige a sus partidarios después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, en Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Los impuestos, dijo, no son más que un robo a mano armada por parte del gobierno. “¿Quién eres tú para meter las manos en mis bolsillos?”, preguntó en una aparición típicamente exaltada en un programa de entrevistas de televisión que terminó en una pelea a gritos con otro invitado, quien salió furioso del escenario.

Días antes de su toma de posesión el domingo, Milei está dando marcha atrás, sorprendiendo a partidarios y opositores.

Ha desechado a algunos de los principales asesores económicos que fueron reclutados para ayudarlo a acabar con el Banco Central y adoptar el dólar estadounidense como moneda nacional. En cambio, se ha alineado con funcionarios de un gobierno anterior de centroderecha del que anteriormente se burló. “Nadie dijo que la eliminación del Banco Central iba a ser instantánea”, dijo el domingo.

Después de prometer cortar los lazos con China -se había referido al régimen comunista como asesinos-, desde entonces ha intercambiado palabras cordiales con Beijing. China es el principal comprador de soja de Argentina, y Argentina es el tercer mayor receptor de préstamos de bancos estatales chinos en América del Sur.

Incluso su tono ha pasado de ser una personalidad de talk-show a una voz estoica de la razón. Reconoció que la transición de casi dos décadas de gobiernos peronistas de izquierda a su visión de un capitalismo sin restricciones podría llevar más tiempo de lo esperado. Su moderación se produce cuando poderosos sindicatos y movimientos sociales se están alineando en su contra. Las violentas protestas callejeras han derribado presidencias argentinas en el pasado.

Un portavoz de Milei rechazó las solicitudes de comentarios.

Según los analistas políticos, Milei obtuvo votos de personas enojadas con el establishment político, no porque apoyaran su visión libertaria. Muchos argentinos, acostumbrados a un Estado niñera, ahora dicen que esperan que sus promesas de campaña fueran sólo palabras. Les preocupa que sus remedios económicos lleguen demasiado cerca de casa.

“Milei es un tipo rico. Él no va a sentir los recortes como nosotros”, dijo Gustavo Pérez, mecánico en el barrio obrero de San Miguel, en las afueras de la capital. Le preocupaba el destino de una nueva instalación de procesamiento de aguas residuales que se estaba construyendo en su calle, donde los niños juegan al fútbol junto a aguas malolientes que escurren.

Javier Milei, su hermana Karine Milei y miembros de su delegación hacen una pausa para tomarse una foto mientras salen del complejo de la Casa Blanca luego de reuniones con la administración Biden, el 28 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

A pesar de ser una potencia agrícola con enormes depósitos de litio y energía, Argentina se encuentra en su peor crisis económica en una generación. Dos de cada cinco personas viven en la pobreza. El peso ha perdido el 90% de su valor. En noviembre, la inflación aumentó un 147% respecto al año anterior.

“Los argentinos no están de humor para el sacrificio, después de más de una década de sufrimiento económico”, dijo Benjamín Gedan, director del programa latinoamericano del Wilson Center, un think tank no partidista en Washington. “Los sindicatos, los movimientos sociales y la oposición peronista estarán sedientos de sangre desde el primer día”.

Pablo Biró, representante de un sindicato de pilotos, está dispuesto a luchar contra los recortes previstos por Milei en la aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas, que el año pasado registró pérdidas por 200 millones de dólares. “Van a tener que matarnos literalmente”, dijo Biró en la radio nacional.

Millones de otros trabajadores estatales temen despidos masivos. Durante la campaña, Milei calificó al sector público como un cáncer que había que extirpar.

Afuera del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Daniela Aranciva, asesora administrativa, daba una mirada de angustia al hablar de la posibilidad de perder su empleo. “Va a desaparecer, algo tan importante”, dijo.

Más de 120 empleados públicos en un almacén remodelado trabajan para promover políticas de igualdad de género e intentar que las empresas cumplan con las pautas de diversidad. “Lo único que nos queda es resistir y organizarnos en las calles”, dijo Aranciva.

Milei dijo que no se dejará presionar por las protestas. Considera su victoria de 11 puntos sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, como un mandato para rehacer un país que ha pasado de una crisis a otra. Milei, el primer economista elegido presidente en Argentina, dijo que el aumento de los precios de las acciones y los bonos internos después de su victoria era una señal de confianza del mercado en sus planes.

Milei dijo que cerrar el Banco Central no es negociable y todavía quiere cambiar el maltrecho peso por el dólar estadounidense para evitar que Argentina imprima dinero para cubrir el gasto público. Sin embargo, no se sabe con qué rapidez se moverá.

“Los próximos seis meses van a ser muy duros”, afirmó Milei. No actuar, añadió, empeorará la economía. “Aquí no somos un grupo de sádicos que intentan causar daño a la población”, dijo.

Mercado crudo

Milei dijo que planeaba cerrar ministerios y privatizar empresas estatales, desde el gigante energético YPF hasta el sistema ferroviario nacional y los medios gubernamentales. Quiere recortar los subsidios a la energía y al transporte y desmantelar los controles de precios y divisas, medidas que los principales economistas coinciden en que son necesarias, pero que inicialmente aumentarán la inflación.

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, visita el lugar de descanso del rabino Menachem M. Schneerson, en el cementerio Old Montefiore en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York, el 27 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

La reforma económica propuesta por el presidente electo coincidirá con miles de millones de dólares en pagos de deuda que vencen el próximo año a tenedores de bonos extranjeros y al Fondo Monetario Internacional. El FMI proporcionó un rescate a Argentina en 2018. Desde entonces, Argentina ha agotado sus reservas internacionales y tiene un acceso limitado a los mercados de deuda.

Detrás de las promesas de Milei hay una profunda creencia en las enseñanzas económicas de Murray Rothbard, un economista estadounidense que defendió el libre mercado, y Milton Friedman, el economista ganador del Premio Nobel de la Universidad de Chicago, que culpó al gasto público de avivar la inflación.

Milei, que tiene títulos avanzados en economía, dice que es un anarcocapitalista, una filosofía económica que favorece las sociedades sin Estado, libres de gobiernos y mantenidas en orden mediante pactos y agencias privadas. Una vez enseñó economía a nivel universitario, pero dijo que abandonó las teorías dominantes después de leer un ensayo de Rothbard, quien murió en 1995. Rothbard creía que los impuestos eran un robo estatal, se oponía a los Bancos Centrales y decía que los monopolios sólo eran un problema cuando los gobiernos los imponían.

“Mientras lo leía, pensé: he estado engañando a mis alumnos durante tantos años”, dijo Milei. En apariciones públicas, critica el socialismo. El capitalismo, afirma, es el único sistema con un historial demostrado de mejora sostenible de los niveles de vida. Trabajó durante más de 15 años como economista para Corporación América, un holding que invierte en sectores como energía, transporte, bienes raíces y agricultura.

Los inversores de Wall Street, preocupados por su capacidad para gobernar, acogen con agrado las señales de moderación postelectoral de Milei. Se espera que el presidente electo nombre para su gabinete a varios exministros de Mauricio Macri, el presidente de centroderecha de 2015 a 2019, cuando Argentina asumió una deuda de miles de millones y se vio afectada por una crisis monetaria que provocó el rescate del FMI. El respaldo de Macri contribuyó enormemente a la victoria electoral de Milei.

Por ahora, la prioridad de Milei es equilibrar el presupuesto con recortes de gastos, incluidos decenas de proyectos de obras públicas iniciados por el actual presidente Alberto Fernández.

En San Miguel, contratistas de servicios públicos estatales están construyendo nuevos sistemas de alcantarillado, tuberías de agua y viviendas para personas de bajos ingresos. Dijeron que no estaban seguros de cuánto tiempo continuaría el trabajo bajo la dirección de Milei.

“No puede dejarnos a millones de nosotros en la calle sin paga, ¿verdad?”, dijo Mario Gómez Ramón, capataz en una obra de construcción de más de 400 viviendas subsidiadas por el Estado. “Si lo hace, le doy dos meses en el cargo”.

El reparador de tuberías de agua Diego Martínez dijo que Milei debería eliminar empleos de oficina en los ministerios gubernamentales y trabajadores sobrantes que están mejorando los barrios pobres. “Hay mucha gente a la que le pagan por no hacer nada”, dijo.

Un manifestante sostiene un cartel que hace referencia al número de personas desaparecidas durante la dictadura argentina con el nombre del presidente electo, Javier Milei, afuera de la Casa Rosada, en Buenos Aires, el 23 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

La excéntrica personalidad de Milei, incluidas sus opiniones poco ortodoxas sobre el sexo, ha causado malestar entre las personas que apoyan sus políticas de libre mercado. En programas de televisión, ha hablado de sus escapadas sexuales, incluido su pasado como entrenador de sexo tántrico, una antigua práctica espiritual india que promete caminos hacia la iluminación a través del sexo. Circularon videos de un chat televisado de 2017 donde dijo que el 90% de los “varios tríos” a los que se unió involucraban a dos mujeres.

Milei, que nunca se casó, está saliendo con Fátima Flórez, una comediante conocida por personificar a Cristina Kirchner, la expresidenta. Vive con cinco mastines ingleses clonados, según Juan Luis González, autor de una biografía sobre Milei. Cuatro de los perros llevan el nombre de economistas del libre mercado, incluidos Friedman y Rothbard.

Objetivos comerciales

Entre las promesas de campaña de Milei está cortar los lazos gubernamentales con China y Brasil. Exfuncionarios argentinos dicen que tales medidas son poco probables. Pero advierten que la dura retórica de Milei probablemente debilitará las relaciones con los dos principales socios comerciales de Argentina.

Las empresas chinas son importantes inversores en represas locales, proyectos de energía solar y la industria del litio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondió a solicitudes de comentarios. La portavoz del ministerio, Mao Ning, ha dicho anteriormente que “ningún país podría abandonar las relaciones diplomáticas y aún así poder participar en una cooperación económica y comercial”.

Bajo el gobierno de Fernández, Argentina se convirtió en miembro del Banco Asiático de Desarrollo, se inscribió en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y, a principios de este año, consiguió un acuerdo que permite a las empresas argentinas utilizar el yuan para el comercio con China en lugar de los escasos dólares.

En los últimos años, China también negoció acuerdos de inversión directamente con gobernadores de provincias argentinas, y es poco probable que Milei deshaga esos acuerdos, dijo Margaret Myers, quien investiga las relaciones de China en América Latina en el grupo de políticas Diálogo Interamericano en Washington.

El líder chino Xi Jinping dijo estar dispuesto a continuar desarrollando la relación bilateral con Milei en una carta hecha pública por el presidente electo. Eso no ha detenido las preocupaciones.

El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, posan para una fotografía antes de su reunión bilateral en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, el 6 de febrero de 2022. Foto: AP

“No sé qué voy a hacer”, dijo David Wang, que dirige una tienda que vende productos chinos importados en el barrio de Chinatown de Buenos Aires. Un día reciente, justo antes de la hora de cierre, Wang vio un informe de noticias en idioma chino que advertía sobre las perturbaciones comerciales resultantes de la retórica anti-Beijing de Milei. “Realmente espero que no haga nada tan tonto”, dijo Wang.

A cientos de kilómetros de distancia, en el corazón agrícola de Argentina, los agricultores que respaldaron abrumadoramente a Milei dijeron que esperaban recortes de impuestos y el levantamiento de los controles cambiarios. Se encuentran entre los muchos empresarios que durante mucho tiempo han tenido dificultades para importar equipos y suministros debido a la falta de dólares. Ellos también esperan que Milei no hablara en serio acerca de romper con China.

“Esos fueron comentarios instintivos de los últimos dos años. Creo que los van a meter en una caja”, dijo Atilio Carignano, agricultor de soja y maíz en la central provincia de Córdoba. “Hay esperanza con Milei”.

Desde su victoria, Milei ha dicho que quiere gobernar para todos los argentinos. Recientemente recibió una llamada de felicitación del Papa Francisco, a pesar de las críticas que Milei le ha hecho por mantener vínculos con países autoritarios. El Papa le dijo a Milei que liderar a Argentina requeriría valentía y sabiduría, señaló Milei.

“Le dije el coraje que ya tengo”, dijo Milei. “Pero todavía estoy trabajando en la sabiduría”.