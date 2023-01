El nuevo libro del príncipe Harry complica aún más el inicio del reinado de Carlos III

Con la filtración de algunas revelaciones del libro “Spare” (“de repuesto” en inglés), el 2023 trajo ya otra crisis en la familia real británica, que sale de un 2022 bastante sísmico. No solo la muerte de la reina Isabel II, sino también las entrevistas y docuserie de Netflix de Harry y Meghan, el presunto abuso sexual del príncipe Andrés y la tensión con algunas naciones de la Commonwealth, han comenzado a instalar la idea de una monarquía en constante riesgo.

La coronación de Carlos III se celebrará en medio de la polémica relación de los duques de Sussex con el resto de familia real, y el nuevo libro de Harry viene a confirmar esa dificultad. Desde ya, el título “Spare” hace referencia a la condición de “segundón” que le tocó al príncipe, haciendo un guiño a la duquesa Consuelo de Marlborough, que decía sobre sus hijos: “Uno es el heredero y el otro el repuesto”.

En declaraciones al diario El País, el historiador Ed Owens, de la Universidad de Londres, señala: “Los comentarios de Harry amenazan con eclipsar la ceremonia de coronación del rey Carlos si continúan recibiendo la misma atención mediática que han recibido hasta ahora. La familia real debe confiar en que el interés de la prensa por Harry se desvanezca, y en que no haya más alegaciones o revelaciones que hagan aún más daño a la corona”.

El libro "En la sombra", del príncipe Harry, días antes de su lanzamiento oficial, en una librería de Barcelona. Foto: Reuters

La ceremonia de coronación de Carlos III tendrá lugar en la abadía de Westminster el 6 de mayo, y camino a ese ritual milenario ha habido una serie de actos públicos con los que el nuevo rey pretende aumentar su aceptación entre los británicos. Sin embargo, su popularidad sigue estando debajo de la de su hijo Guillermo, y su esposa Kate Middleton.

Poniendo en aprietos la popularidad general de la familia real, el libro de Harry hace una serie de revelaciones. Una de ellas tiene que ver con la reina consorte, Camilla: según el príncipe Harry, le suplicó a su padre que no se casara con ella, temiendo que fuera como una “madrastra malvada”. Esto lo publicaron durante la semana pasada los medios Mail Online y The Sun, que aseguraban haber obtenido una copia en español de las memorias, que se publican este martes.

Está, por otro lado, la descripción de una pelea reciente entre Harry y Guillermo, en la que el último habría tirado al suelo a su hermano. “Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, señala el libro.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, atrás del rey Carlos III y la reina Camilla, durante el funeral de la reina Isabel II. Foto: Reuters

La popularidad de Harry también ha caído: en el último sondeo de YouGov, tanto él como su esposa Meghan Markle son tan impopulares como el príncipe Andrés, acusado por agresión sexual y con conocidas relaciones con el pedófilo Jeffrey Epstein. Desde la prensa británica y la ciudadanía hay una ola de rechazo hacia la actitud y maniobras del duque de Sussex.

“Cada vez está más claro que busca un montón de publicidad para su propio interés. Hay además una convicción generalizada en ver a su mujer como una manipuladora. La gente, en general, comienza a estar harta de ambos”, señala Owen al respecto.

En las filtraciones del libro, Harry cuenta, entre otras cosas, la cantidad de personas que mató durante su participación en la guerra de Afganistán, presumiendo el haber dado muerte a 25 talibanes. Adam Holloway, un diputado conservador, indicó al respecto: “Son muchos los soldados que también saben el número exacto de personas a las que han matado en combate. Pero no consideran correcto dar publicidad a esa cuenta macabra, ya les resulte satisfactorio o les avergüence. No es un código de machotes. Es una cuestión de decencia y respeto hacia las vidas que han arrebatado”.

El príncipe Harry patrullando, en 2008, en la provincia de Helmand, al sur de Afganistán. Foto: AP

En un artículo en The Guardian, la biógrafa del rey Carlos III, Catherine Mayer, señala que esto podría llegar a amenazar el lugar de la familia real en Reino Unido. “Es posible que esto vaya a marcar el inicio del fin de la monarquía, y deberíamos discutir eso. Es importante, dada la falta de confianza en el Estado actual y el alza de las posturas de derecha”, considera Mayer.

Autora del libro The Heart of a King (“El corazón de un rey”), la biógrafa asegura que los miembros de la familia real se han convertido en representaciones del descontento por el racismo, la misoginia y la riqueza: “Después de todo, esta es una institución que defiende la desigualdad, por lo que hay mucho en juego”.

“Hay un malentendido general respecto a que esto es una historia ligera, relacionada con una atracción turística británica (la familia real). Pero esto no es solo una disputa entre celebridades. De lo que estamos hablando es del estado de una institución estatal significativa, con poderes significativos y con financiamiento estatal. Seas pro o antimonarquía, esto merece ser considerado seriamente”, destaca la biógrafa.