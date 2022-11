Elon Musk trae a Donald Trump de vuelta a Twitter

Después de casi dos años, Donald Trump vuelve a Twitter. El millonario Elon Musk, que recientemente compró la red social en 44 mil millones de dólares, realizó a través de su cuenta una encuesta en la que alrededor de 15 millones de usuarios votaron a favor de que la cuenta del expresidente se restableciese.

Luego de 24 horas de votación, la encuesta terminó con un 51,8% de los votos a favor del restablecimiento de la cuenta @realDonald Trump. “La gente ha hablado. Trump va a ser reintegrado. Vox Populi, Vox Dei”, tuiteó durante la mañana del domingo el hombre más rico de la tierra según la revista Forbes.

Unos pocos minutos después del mensaje de Musk, la cuenta de Donald Trump ya era de nuevo visible, con su último tuit datando del 8 de enero de 2021.

Por su parte, el expresidente Donald Trump agradeció el gesto, pero manifestó que seguirá usando la plataforma que él mismo impulsó, Truth Social, para comunicarse con su audiencia. Respecto a la iniciativa de Elon Musk, el expresidente declaró: “Me gusta él. Ustedes saben, es un gran personaje, y me gustan los grandes personajes”.

De todos modos, Trump no volverá a utilizar, por el momento, la red social que tanto usó durante sus años en la Casa Blanca. “No creo que vaya a hacerlo, porque no veo alguna razón para hacerlo”. A través de Truth Social, el exmandatario invitó a sus seguidores a votar “de manera positiva” en la consulta de Musk, pero agregó: “No se inquieten, no me iré a ninguna parte. Truth Social es especial”.

Elon Musk ya había declarado en mayo que, si llegaba a comprar Twitter, pensaba en readmitir al expresidente. En la misma red social había declarado en ese entonces: “Para ser claros, creo que fue una mala decisión moral y extremadamente absurda”. Por su parte, en el momento en que Musk compró la red social, Donald Trump escribió en Truth Social: “Estoy muy contento de que Twitter esté ahora en manos sanas, y ya no será dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical que realmente odian a nuestro país”.

Una de las personas que votaron a favor de la reinstalación de Trump en Twitter fue el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. “La estatua de la Libertad no debe quedar en un símbolo vacío”, había señalado en ocasiones anteriores el presidente, argumentando que el uso que el republicano pueda darle a Twitter forma parte de la libertad de expresión.

El cierre de la cuenta del expresidente había ocurrido en el contexto del asalto al Capitolio que tuvo lugar el 6 de enero de 2021. En ese contexto, dos días después desde la plataforma se señaló: “Tras revisar detenidamente los recientes tuits de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea -específicamente cómo están siendo recibidos e interpretados dentro y fuera de Twitter- hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de que se produzca una mayor incitación a la violencia”