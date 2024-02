En Corea del Sur, empresa pagará a sus empleados para que tengan hijos

Esta semana, la empresa constructora Grupo Booyoung afirmó que proporcionará a sus empleados 100 millones de wones (US$ 75.000) por nacimiento para ayudar a impulsar la tasa de natalidad de Corea del Sur, que cerró el 2023 con una histórica tasa de solo 0,72 nacimientos por cada mil habitantes en un año, considerando que el promedio de los países de la OCDE fue de 1,58 en 2021.

Junto al plan de seguir ofreciendo a sus empleados dicho monto por nacimiento, la compañía centrada en el negocio de viviendas de arriendo también prometió permitir a los trabajadores con más de tres hijos elegir entre 300 millones de wones (US$ 225.000) y viviendas de arriendo permanentes de menos de 85 metros cuadrados, si el gobierno proporciona terrenos para construir los hogares, según reportó The Korea Times.

“La baja tasa de natalidad se debe a cargas financieras y dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, por lo que decidimos tomar esta medida tan drástica”, dijo el presidente del Grupo Booyoung, Lee Joong-keun. La compañía también pidió al gobierno que exima de impuestos las donaciones para ayudar a aumentar la tasa de natalidad.

Esta es la primera vez que una empresa surcoreana paga una cantidad tan grande de dinero en efectivo para animar a sus empleados a tener hijos, según informa la agencia de noticias Yonhap. “Si la tasa de natalidad de Corea del Sur sigue siendo baja, el país enfrentará la crisis de extinción en 20 años”, afirmó Lee en la ceremonia de Año Nuevo de la compañía, celebrada en la sede ubicada en el distrito Jung, en el centro de Seúl.

“Lee también se desempeña como presidente de la Sociedad de Internet de la Fuerza Aérea de la República de Corea y está profundamente preocupado por la continua disminución de la tasa de natalidad y el impacto directo en el personal de defensa”, dijo un funcionario de Booyoung al diario Korea JoongAng Daily. Para mantener los niveles actuales de fuerza militar, es necesaria una incorporación anual de 200.000 individuos, mientras que los recién nacidos en 2022 ascendieron a sólo 250.000.

“Es probable que la nación enfrente una crisis en dos décadas que implique una disminución de la población en edad de trabajar y escasez de personal de defensa para la seguridad nacional y el mantenimiento del orden”, dijo el presidente de Booyoung. “Continuaremos tomando medidas que las empresas puedan emprender para abordar el problema”.

Los cadetes del Ejército de Corea del Sur durante un entrenamiento para la Competencia de Habilidades Militares de Sandhurst en Camp Humphreys en Pyeongtaek-si, en Corea del Sur, el 17 de febrero de 2022.

Setenta empleados que se convirtieron en padres desde 2021 fueron reconocidos con un total de 7.000 millones de wones (US$ 5,2 millones) en incentivos. “Me preocupaban las dificultades financieras que tendría la crianza de un niño, pero gracias al apoyo de la empresa, pude considerar tener otro bebé”, dijo una empleada de Booyoung que dio a luz el mes pasado.

Se proyecta que Corea del Sur, el país con la tasa de natalidad más baja del mundo, caiga aún más en 2024 y 2025, mientras que se espera que su población general decrezca a niveles no vistos desde los años 1970. El académico de derecho de la Universidad de Seúl, Jaemin Lee, explica en una columna para el Financial Times que existen dos factores de por qué la natalidad es tan baja en Corea del Sur: los altísimos gastos de vivienda y de educación en el país, que ahuyentan a las parejas jóvenes de tener y criar hijos.

“Al ritmo actual, la población de Corea del Sur se reducirá a la mitad para el año 2100, a sólo 24 millones. En 2022 nacieron 249.000 bebés. Para que el mercado laboral del país funcione, Corea del Sur necesita 500.000 bebés al año como mínimo. Está operando a la mitad de esa cifra. Y no olvidemos que este es el cuadro de mando tras la inyección de alrededor de 247.000 millones de dólares por parte del gobierno desde 2006. Una gran cantidad de bonos para el cuidado infantil y subvenciones directas no han tenido el impacto deseado”, escribe el académico en su columna de Financial Times.

Los nuevos datos subrayan la bomba de tiempo demográfica que enfrentan Corea del Sur y otras naciones del este de Asia, como Japón y Singapur, a medida que sus sociedades envejecen rápidamente apenas unas décadas después de su industrialización. Ahora se proyecta que el número de bebés esperados por mujer a lo largo de su vida, caiga de 0,78 en 2022 a 0,65 en 2025, según la oficina de Estadísticas de Corea del Sur.

En el peor de los casos, esa tasa podría llegar a 0,59 nacimientos por mujer en 2026, dijo la oficina gubernamental. Se espera que regrese gradualmente a 1,08 en 2072, pero esa cifra todavía está muy por debajo de los 2,1 nacimientos por mujer necesarios para mantener una población estable en ausencia de inmigración.

Familia cenando en su casa en Seongnam, Corea del Sur, el 28 de junio de 2023. Foto: Reuters

Con escasa inmigración, se espera que la población total de Corea del Sur caiga de 51,75 millones a 36,22 millones en 2024, un nivel no visto desde 1977, según estadísticas del país. En el peor de los casos, Corea del Sur podría tener una población tan baja como 30,17 millones, la población del país en 1967, dijo la oficina.

Cualquiera que sea la estimación utilizada, no hay duda de que Corea del Sur será un país muy envejecido en 2072, ya que la edad media aumentará de 44,9 años en 2022 a 63,4 años en 2072. La tasa de natalidad de Corea del Sur ha ido cayendo desde 2015 y el país registró más muertes que nacimientos por primera vez en 2020, una tendencia que ha continuado desde entonces.

La iniciativa de Booyoung se alinea con los esfuerzos de otras empresas del país para abordar el problema de la baja tasa de natalidad y fomentar un entorno de apoyo para que los empleados críen a sus hijos. Así, la empresa siderúrgica surcoreana Posco permite a los empleados con hijos menores de 9 años elegir opciones flexibles de teletrabajo entre jornada completa (8 horas) o media jornada (4 horas). LG Electronics ofrece licencia parental (2 años) y tiempo libre remunerado para tratamientos de infertilidad (3 días) más allá de los estándares legales, según reportó Korea JoongAng Daily.

Los trabajadores de la industria esperan que más empresas de construcción sigan el ejemplo de Booyoung, ya que las bajas tasas de natalidad pueden tener un impacto negativo en ellas, debido a la disminución de la fuerza laboral y la demanda de nuevas viviendas. Muchos países están presenciando una disminución de las tasas de natalidad, como por ejemplo Francia, que a principios de este mes anunció una importante reforma de su sistema de licencia parental, alarmada por la tasa de natalidad más baja en casi tres décadas en 2023 (1,68 en comparación con el 0,72 de Corea del Sur), según datos del Financial Times.