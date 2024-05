“Es una anécdota”: canciller argentina le baja el perfil al conflicto diplomático con España

Este martes, la canciller argentina, Diana Mondino le bajó el perfil al conflicto diplomático que surgió entre España y Argentina, luego de que el mandatario trasandino, Javier Milei calificara a Begoña Gómez, la esposa de su par español, Pedro Sánchez, como “corrupta”.

Durante una convención de políticos de ultraderecha organizada por el partido español Vox, Milei hizo alusión a la investigación que lleva un juzgado de España contra Gómez por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias y los cinco días que se tomó Sánchez para decidir sin continuar o no en el Ejecutivo.

Sin nombrar a Sánchez o a su esposa directamente, el presidente argentino dijo “las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser (…) qué calaña de gente atornillada al poder, y qué niveles de abuso puede llegar a generar… digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”.

Luego, de que ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, José Manuel Albares, dijera que esperaba una disculpa del presidente argentino y Milei se negara a ello, España anunció la retirada definitiva de la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso.

“Es una cuestión que realmente me sorprendió porque era un comentario muy lateral, donde no se nombra a nadie, no es un agravio a España, no es siquiera a una persona, pero bueno, cada uno interpreta como quiere”, dijo Mondino, durante el 41° Congreso anual del IAEF en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en referencia a la retirada de la embajadora española.

“Desde el punto de vista de las relaciones exteriores no debería ser algo que afecte en los próximos años”, comentó en la instancia.

Según reportó el medio argentino La Nación, Mondino además descartó que el vínculo comercial con el país se viera afectado: “Las inversiones se manejan de otra manera, son de larguísimo plazo”.

“Mi trabajo es pensar los próximos 20 o 30 años de Argentina. En este momento, esto es una anécdota que tenemos con España, podría ser de cualquier otro tipo de naturaleza. Es un caso bastante particular, donde la relación personal que pudiera haber o no entre los líderes de un país no pueden ni deben afectar la relación entre la sociedad, la comunidad, etc. España además tiene una... bueno, no hace falta que cuente lo que en realidad es España para Argentina... es realmente de una importancia monumental”, agregó.