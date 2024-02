Gobernador de Chubut amenaza a Milei ante retención del aporte fiscal a provincias: “No va a salir ni un barril más de petróleo para la Argentina”

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, lanzó una fuerte advertencia al gobierno del presidente Javier Milei que frenó el envío de fondos fiscales a esa provincia de la Patagonia argentina y amenazó con no enviar petróleo al resto del país.

“Si no nos quitan la pata de encima no va a salir ni un barril de petróleo más de Chubut para la Argentina”, afirmó Torres este viernes en un acto multitudinario en Comodoro Rivadavia ante gremios petroleros, camioneros y de la construcción.

“Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver si son tan guapos. Es ilegal lo que están haciendo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. A mí me quedó claro que no queremos seguir haciendo lo mismo. Tenemos una oportunidad de plantarnos de una vez por todas”, enfatizó Torres, dirigente del partido PRO (Propuesta Republicana), integrante de la coalición derechista Juntos por el Cambio.

“Me hubiera gustado en estos tres primeros meses de gestión estar empujando juntos, y me tengo que encontrar con un gobierno que nos quiere pisar la cabeza porque osamos como provincia decirle que no vamos a permitir que nos saque la plata del transporte. Por eso pasa esto, porque dijimos ‘vamos a cuidar a los comodorenses’, porque me saqué una foto con otro intendente que no es del partido de gobierno. Así no se hace política”, destacó el gobernador, según el reporte del diario bonaerense ‘Clarín’.

Torres previamente había dicho a la prensa que “no somos locos, vamos a seguir defendiendo los derechos de los chubutenses. No importa quién está en la (Casa) Rosada, si es más amigo, si es un aliado, si no es aliado. Les quiero llevar tranquilidad porque lo vamos a resolver, la Justicia nos va a dar la razón”.

Y también remarcó que “nos han llevado hasta una situación límite, y ahora todos juntos elegimos plantarnos para que de una vez por todas entiendan que no nos van a someter con extorsiones y amenazas”.

Más tarde, el gobernador emitió un duro comunicado con un ultimátum al ministro de Economía, Luis Caputo, por no enviarle los fondos correspondientes a la coparticipación federal, que fue acompañado por la firmas de todos los gobernadores patagónicos de las provincias de Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.