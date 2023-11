Grupo israelí de monitoreo acepta desmentidos que medios no tuvieron conocimiento previo del ataque de Hamas



Peritos israelíos trabajan para reconocer a las víctimas de los ataques de Hamas en el kibbutz Nir Oz. Foto: Reuters

Gil Hoffman, director general de HonestReporting dijo sentirse "aliviado" luego que Reuters, Associated Press, CNN y The New York Times emitieron rotundas aclaraciones después de que la entidad publicara un artículo en el que se cuestionaba si los reporteros gráficos palestinos en Gaza habían avisado del ataque a los cuatro medios, que utilizaron sus imágenes.