Gustavo Adrianzén, exministro de Ollanta Humala, asume como el nuevo primer ministro de Perú

Tras horas de especulaciones sobre quién sería el sucesor de Alberto Otárola, luego del escándalo que motivó su salida como el presidente del Consejo de Ministros de Perú, finalmente fue Gustavo Adrianzén quien se erigió como el próximo primer ministro del país vecino.

Abogado especializado en derechos humanos de profesión, el político de 58 años ya tuvo un paso por la administración pública, cuando entre el 2 de abril de 2015 y el 20 de octubre del mismo año fue ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

El extitular de Derechos Humanos y actual primer ministro de Perú fue parte del séptimo gabinete de Humala, y ahora se alista para liderar el tercero de Dina Boluarte.

El exprimer ministro de Perú, Alberto Otárola. Archivo. Foto: Europa Press.

Desde febrero del año pasado, Adrianzén oficiaba como representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos.

La salida de su antecesor, Alberto Otárola, provocó la crisis total del Gabinete Ministerial, según dicta la Constitución de Perú, por lo que Boluarte debía ratificar o elegir nuevos ministros en las distintas carteras del Ejecutivo. Entre los nombres que circulaban en la prensa peruana como posibles premiers destacaban Eduardo Arana, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Walter Gutiérrez, ex defensor del Pueblo y actual embajador del Perú en España, o la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, detalló el periódico El Comercio.

A las 10:00 hora local, 12:00 en Chile, la mandataria le tomó juramento a Gustavo Adrianzén, y, de momento, Javier González-Olaechea, de Relaciones Exteriores; Walter Astudillo Chávez, de Defensa; Víctor Torres, del Interior; y Miriam Ponce Vértiz, de Educación, han sido reconfirmados en sus respectivos cargos ministeriales.

Desde la cúpula de la Alianza para el Progreso (APP), señalaron a El Comercio que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, había hecho un llamado a los dirigentes del partido para que no aceptaran ningún cargo en el Gabinete frente a una renovación.

Otárola salió de la dirección del Gabinete luego de un escándalo que involucraba a una aparente pareja de 25 años, a la que habría beneficiado con contratos en el Estado, puntualmente en el Ministerio de Defensa.

“He tenido una conversación extensa, respetuosa con la señora presidenta de la República. (...) He comunicado mi renuncia al cargo para dar tranquilidad a la presidenta Boluarte para que recomponga su gabinete. Hay una línea de trabajo que se deja para el país”, dijo en la conferencia de prensa en la que anunció que dejaba el cargo de primer ministro.

En el audio, difundido por el medio Panorama, se escucha a Otárola pidiendo el currículum a Yaziré Pinedo, ya que hay “un tema bien bonito, bien caleta, bien bacán, bien tranquilo”, refiriéndose aparentemente a una plaza de trabajo. En septiembre pasado, el expremier negó tener una relación con Pinedo, pero en el archivo que provocó su caída. Sin embargo, el registro prueba lo contrario. “Dime, pues, amor. Para hablar”, “Ya, mi vida. ¿Me quieres? [...] lo único que quiero saber es si me quieres o no”, señala.

Quien fue el hombre de confianza de Dina Boluarte desde fines de 2022, cuando debió hacerse cargo del Gobierno debido al fallido intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo, salió de la presidencia del Consejo de Ministros presionado por el escándalo publicado el domingo pasado.

También acusó al expresidente Martín Vizcarra y su entorno de supuestamente estar detrás de la difusión del audio. “Para dejar bien claro el tema de los audios y toda esta información que los medios están difundiendo, yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte, yo lo conozco y estoy seguro de que él no está en esta confabulación”, dijo a la prensa local.