Ataque de Hamas a Tel Aviv y bombardeo israelí a Rafah complican reinicio de diálogo para alto el fuego

La última vez que los habitantes de Tel Aviv escucharon las sirenas que anunciaban la llegada de cohetes, fue el 29 de enero de este año. Este domingo, tras cuatro meses de aquella ocasión, volvieron a sonar.

El reloj daba las 14:00 hora local, cuando ocho cohetes provenientes de la Franja de Gaza, particularmente de Rafah, fueron disparados contra Tel Aviv, en el centro de Israel. Se trató del mayor ataque proveniente del enclave palestino en meses, y, según la prensa local, podría significar la razón perfecta para justificar la ofensiva en la ciudad del sur de la franja que el viernes pasado la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU llamó a detener.

El ataque, que no dejó víctimas fatales israelíes, “subraya algunos de los retos que le quedan al Ejército israelí en su intento de expulsar al grupo palestino de su último gran bastión”, destacó The Times of Israel.

Una persona de pie en una habitación que resultó dañada tras el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, en Herzliya, el 26 de mayo 2024. Foto: Reuters

Momentos después, fuentes palestinas denunciaron que un ataque aéreo mató a 35 personas en Rafah hasta la hora de cierre de esta edición, según el ministro de Salud de Gaza. El hecho habría ocurrido en un área designada como segura por el propio Israel, y que estaba destinada a ser refugio para los miles de desplazados que han huido hacia el sur de la Franja.

En un principio, el Ejército israelí dijo no tener conocimiento de nada que ocurriera en la zona, consignó The Associated Press. Horas después, sin embargo, confirmaron haber llevado adelante un ataque dirigido a lo que aseguran era un complejo de Hamas, lo que habría desatado un incendio traducido luego en bajas civiles en un campamento.

Misiles desde la Franja

De los ocho misiles lanzados, tres fueron derribados por el sistema antimisil conocido como la Cúpula de Hierro, informó un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), mientras que los otros cinco cayeron en zonas abiertas.

Rápidamente, la acción bélica fue reivindicada por las Brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, quienes afirmaron que bombardearon Tel Aviv “en respuesta a las masacres sionistas de civiles”.

En el suburbio de Herzliya, de la citada ciudad, una vivienda sufrió daños menores por la caída de metralla, mientras que la policía informó de dos personas que sufrieron heridas leves.

Tras los ataques, el ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, aseguró que los cohetes lanzados desde Rafah eran prueba de la necesidad de que Israel continúe con su ofensiva militar. “Los disparos (de misiles) de hoy (domingo) desde Rafah demuestran que las IDF deben actuar allí donde esté Hamas, y así será”, planteó mientras visitaba una base militar en el sur de Israel.

Los restos de un cohete disparado desde Gaza hacia Israel yacen en la acera frente a una escuela en Herzliya, Israel, el 26 de mayo de 2024. Foto: Reuters

En la misma línea, políticos reaccionaron al bombardeo en redes sociales. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, publicó en X, antes conocido como Twitter: “¡Rafah! ¡Con toda su fuerza!”. En tanto, el exprimer ministro Naftali Bennett aseguró en redes sociales que “Hamas nunca detendrá su terror hasta que lo destruyamos. Simplemente, no tenemos otra opción”.

Pero la decisión del brazo armado de Hamas de atacar también podría tener repercusiones en las infructuosas negociaciones para lograr un cese al fuego y el eventual retorno de más de 120 rehenes israelíes, las que se han mantenido bloqueadas durante semanas. Este fin de semana, sin embargo, pero previo a los ataques, hubo algunas señales de movimiento tras las reuniones entre funcionarios de inteligencia israelíes y estadounidenses con el primer ministro de Qatar, consignó Reuters.

Un funcionario con conocimiento de las conversaciones explicó a la agencia de noticias que se había tomado la decisión de volver a sentarse a negociar durante la semana, basándose en nuevas propuestas de mediadores egipcios y qataríes, y con una “participación activa de Estados Unidos”. La información, no obstante, fue descartada por funcionarios de Hamas, quienes dijeron al medio que “no es cierto”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, durante una rueda de prensa en la base militar de Kirya, el 28 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Siempre según la agencia de noticias, un segundo funcionario de Hamas, Izzat al-Risheq, añadió que el grupo islamista no había recibido ningún tipo de información proveniente de los mediadores acerca de nuevas fechas para reanudar las conversaciones, como habían informado los medios israelíes. Además, reiteró las exigencias del grupo: “Poner fin a la agresión de forma completa y permanente, en toda la Franja de Gaza, no solo en Rafah”.

En conversación con la cadena qatarí Al Jazeera, Akiva Eldar, analista político israelí, aseguró que el ataque con cohetes de Hamas alentará al primer ministro Benjamín Netanyahu a “hacerse la víctima”. En un momento en el que la sentencia de La Haya todavía resuena en la política local, el ataque sirve como argumento contra el fallo, añadió.

¿Respuesta israelí?

Poco después de que se reportara el lanzamiento de los misiles de las Brigadas Al-Qassam, medios internacionales hicieron eco de denuncias en las que palestinos alertaban de un bombardeo en el barrio de Tel Al-Sultan, en el oeste de Rafah. La información fue corroborada luego por funcionarios del servicio de emergencia civil y de salud palestino, pero las IDF negaron tener conocimiento de actividades así en la zona. Ya entrada la tarde, reconocerían el lanzamiento de misiles aéreos.

“El ataque se llevó a cabo contra terroristas que son objetivo de ataque, de acuerdo con el derecho internacional, utilizando municiones de precisión y basándose en información de inteligencia que indica el uso de la zona por terroristas de Hamas”, señaló en un comunicado el Ejército.

Incendio tras un ataque israelí en una zona designada para los palestinos desplazados, en medio del conflicto entre Israel y Hamas, en Rafah. Foto: Reuters

También agregaron que estaban al tanto de los informes de un ataque que habría causado un incendio en un campamento palestino destinado a refugiados desplazados, causando la muerte de civiles. El incidente está siendo investigado, añadieron.

El lugar atacado está ubicado en un sector que ellos mismos habían definido como un área segura.

Sami Abu Zuhri, alto funcionario de Hamas, describió el ataque en Rafah como una “masacre”, responsabilizando a Estados Unidos de ayudar a Israel con armas y dinero, según consignó Reuters.

“Los ataques aéreos quemaron las tiendas de campaña, las tiendas se están derritiendo y los cuerpos de la gente también se están derritiendo”, complementó uno de los residentes que llegó al hospital kuwaití de Rafah.

La Media Luna Roja Palestina, citada por The Times of Israel, dijo que los ataques se llevaron a cabo sobre “tiendas de campaña de personas desplazadas cerca de la sede de las Naciones Unidas al noroeste de Rafah”.

En declaraciones separadas, el propio Hamas y la Yihad Islámica Palestina condenaron el ataque, apuntando al rol de Estados Unidos en los recientes hechos, informó Al Jazeera.

“Consideramos a la administración estadounidense y al presidente Joe Biden en particular plenamente responsables de esta masacre”, partió Hamas, sumando que los ataques aéreos se dan “en total desafío y desprecio” de la orden de la CIJ.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Gaza. Foto: Reuters

En tanto, la Yihad Islámica Palestina dijo que los ataques en Rafah muestran “la profundidad del fracaso militar” que Israel está tratando de compensar con sangre. “La continuación de los crímenes del enemigo en la Franja de Gaza es el resultado de la cobertura proporcionada por la administración estadounidense, las posiciones de algunos gobiernos europeos y las débiles posturas de los regímenes árabes”, cerraron.

Cuando la cifra de muertos ascendía a 22, la oficina del presidente palestino, Mahmoud Abbas, emitió un comunicado en el que pedía una “intervención internacional inmediata” para detener “los crímenes y la masacre en Rafah”.

Los ataques cruzados se dan cuando aumenta la presión internacional sobre Netanyahu, luego del fallo de la CIJ y el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España, Irlanda y Noruega. El primero entró en un duro encuentro diplomático con Israel, cuyo último episodio estuvo marcado por el canciller israelí, Israel Katz, compartiendo un video en redes sociales etiquetando al jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Junto a la leyenda: “Pedro Sánchez, Hamas te agradece por tus servicios”, el ministro encargado de la diplomacia israelí añadió un video en el que se entremezclan imágenes de bailaores flamencos junto con escenas del ataque terrorista del 7 de octubre pasado. El acto del canciller desató la furia en el gobierno de España.

“Nadie nos va a amedrentar en nuestra firme decisión de reconocer el Estado de Palestina ni vamos a caer en provocaciones que nos desvíen de nuestro objetivo de paz. El video me parece escandaloso y execrable”, respondió este domingo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras finalizar una reunión en Bruselas con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa.