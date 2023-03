Investigación de The New York Times reafirma muerte de manifestantes peruanos a manos de FF.AA.

Una investigación del diario estadounidense The New York Times reafirmó que participantes en las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte fallecieron a manos de efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas de Perú.

El informe periodístico se basó en el análisis de cientos de videos e imágenes de la represión policial, así como la revisión de informes de autopsias y balística de los fallecidos y heridos.

A ello, se suma el diálogo con testigos y expertos, además de un minucioso detalle sobre las ocho muertes ocurridas en diciembre y enero en tres localidades de Ayacucho, Juliaca y Macusani en el que muestra que los militares y la policía utilizaron tácticas letales, en aparente violación de sus propios protocolos, que estipulan el uso de fuerza razonable y proporcional al responder a disturbios civiles, según reporta el diario limeño La República.

The New York Times reveló en su investigación que no encontró pruebas de que las armas caseras portadas por algunos manifestantes causaran muertes de civiles.

Asimismo, alude la declaración de la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, quien informó en su momento que el gobierno no contaba con pruebas de que las protestas estuvieran siendo impulsadas por grupos criminales.

Baleados con fusiles de asalto

En dos de los casos en Ayacucho analizados por el periódico estadounidense, las pruebas visuales y los documentos muestran que los soldados desplegaron un uso excesivo y letal de la fuerza contra los civiles.

Los videos muestran que en el caso del intento de invasión del aeropuerto, elementos de la policía comienzan a disparar gases lacrimógenos contra unos 150 manifestantes y que algunos respondieron lanzando o arrojando piedras. Más de una decena de soldados avanzaron con fusiles de asalto Galil.

En ese sentido, describe que el adolescente Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años, falleció cuando cruzaba la calle. Una bala le atravesó la parte superior del torso, saliendo por el hombro opuesto tal como confirman las imágenes a las que tuvo acceso.

También precisa que, momentos después, a una cuadra de distancia, José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, cae muerto de un balazo en la cabeza. Los videos del medio muestran que tanto Christopher como Aguilar estaban desarmados.

Las imágenes, documentos y testimonios recogidos por NYT también ofrecen un relato detallado de la respuesta militar y policial desplegada el 9 de enero contra los manifestantes en el aeropuerto de Juliaca, donde se produjo la mayor cantidad de víctimas fatales en las manifestaciones que sacudieron a Perú..