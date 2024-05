Israel calcula que guerra se extenderá al menos otros siete meses mientras EE.UU. exige plan para el “día después”

Pese a la presión internacional, Israel parece empeñado en mantener la guerra en Gaza. Así, al menos, lo dejó en evidencia Tzachi Hanegbi, el asesor de Seguridad Nacional del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien afirmó este miércoles que la ofensiva militar contra el enclave palestino, desatada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), durará al menos otros siete meses, con el objetivo declarado de “destruir” las capacidades del grupo islamista, que controla el territorio desde 2007.

“Tenemos otros siete meses de combates por delante para profundizar los logros y materializar lo que definimos como la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas”, afirmó Hanegbi en declaraciones a la emisora pública israelí, Kan.

Hanegbi dijo que el año 2024 ha sido “definido como un año de combate” por el gabinete de guerra de Israel. “En los primeros días de presentación de los planes al gabinete se afirmó honestamente que la guerra sería larga”, reconoció.

El asesor de Seguridad Nacional comentó que “hay que tener paciencia y saber mantenerse firme. Esta resiliencia es lo que ha permitido a esta nación sobrevivir durante 75 años, e incluso durante 3.000 años antes. Simplemente no usemos un cronómetro con nosotros mismos ni nos pongamos ultimátums”.

También defendió la opción de “cerrar” la frontera entre Gaza y Egipto, en el marco del recrudecimiento de la ofensiva militar contra la ciudad de Rafah. “Debemos cerrar la frontera entre Egipto y Gaza. Nadie se presentará voluntario para protegernos y tendremos que hacerlo nosotros mismos”, argumentó, en medio de los avances del Ejército de Israel en torno al Corredor Filadelfia, el nombre con el que es conocida la franja de tierra que recorre la frontera, cuyo lado palestino quedó bajo control de la Autoridad Palestina a partir del “Plan de desconexión” de 2005 y cuyo lado egipcio quedó bajo control de El Cairo.

Palestinos desplazados esperan recibir ayuda de la UNRWA, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Sin embargo, Hamas se hizo con la zona tras hacerse con el control del enclave tras los combates intrapalestinos de 2007, a raíz de las diputas derivadas de las elecciones del año anterior. Egipto, que mantiene un acuerdo de paz con Israel desde 1979, ha advertido a Israel sobre el riesgo de las operaciones en la zona, especialmente después de que el Ejército israelí tomara esta parte del paso durante la jornada del 7 de mayo.

Al respecto, Hanegbi aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel controlan ahora el 75% del Corredor Filadelfia, una zona de amortiguamiento, de sólo unos 100 metros de profundidad en algunas partes, que se extiende a lo largo del lado de Gaza de la frontera de 13 kilómetros con Egipto. “Dentro de Gaza, las FDI controlan ahora el 75% del Corredor Filadelfia y creo que con el tiempo tendrán el control de todo. Junto con los egipcios, debemos garantizar que se impida el contrabando de armas” desde Egipto hacia Gaza, dijo el asesor a la emisora pública Kan.

Se espera que el control de las FDI sobre el Corredor Filadelfia entre Egipto y la Franja de Gaza permanezca en manos de las fuerzas israelíes como un activo terrestre, similar al corredor de Netzarim en el norte del enclave, aparentemente como una palanca política para que Hamas continúe las negociaciones para un acuerdo de rehenes, señaló el medio Ynet News.

“Las operaciones de ‘alta intensidad’ de Israel casi han terminado. Pero Netanyahu no quiere que termine la guerra de Gaza”, escribió Anshel Pfeffer, columnista del diario Haaretz. “Nadie en el establishment político o militar de Israel cree que esté a la vista un fin definitivo de la guerra de Gaza. Pero Netanyahu no hablará de un alto el fuego, ni siquiera para traer rehenes a casa, ni del día después, y ciertamente no escuchará ninguna conversación sobre elecciones anticipadas”, agregó.

Una imagen satelital muestra el cruce fronterizo de Kerem Shalom entre Israel y Egipto, después del ataque aéreo de Rafah, el 29 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Al respecto, Gadi Eisenkot, miembro de la Knesset y observador del gabinete de guerra, dijo este miércoles que Netanyahu había “fracasado estrepitosamente” en materia de seguridad y economía, y convocó a elecciones para finales de año.

En una conferencia, el exjefe militar, cuyo hijo menor murió en combate en la Franja de Gaza en diciembre, afirmó que Netanyahu estaba engañando a los ciudadanos con lemas de “victoria total” contra Hamas en lugar de ser sincero sobre la complejidad de la guerra de Gaza, ahora en su octavo mes.

“Cualquiera que diga que disolveremos algunos batallones en Rafah y luego devolveremos a los rehenes está sembrando una falsa ilusión”, afirmó Eisenkot. “Se necesitarán de tres a cinco años para estabilizar (Gaza) y luego muchos más años para construir una alternativa a Hamas”, agregó.

A comienzos de año, el brigadier general (res.) Amir Avivi argumentó que la retirada de las FDI de Gaza sería problemática. En una entrevista con el diario Maariv, declaró: “Si las FDI abandonan la Franja de Gaza y no están presentes, no podrán cumplir su misión de garantizar que Hamas no retome el control en Gaza”. “Para desmantelar a Hamas en Gaza y destruir toda su infraestructura terrorista, necesitaríamos al menos dos años dentro de Gaza”, pronosticó.

Ahora, como director general del Foro de Defensa y Seguridad de Israel (IDSF), Avivi afirmó en una extensa entrevista con Maariv que se publicará íntegramente el viernes que “la ocupación de Rafah puede conducir al comienzo de un colapso total. Allí tendrá lugar la batalla, tanto militar como de seguridad”.

Vehículos blindados de transporte de personal israelíes operan cerca de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, el 29 de mayo de 2024. Foto: Reuters

“Por eso tenemos que entrar con aviones, artillería y tanques, y debemos derrotarlo porque estamos en un momento decisivo. Si destruimos Rafah hasta el final y asumimos la responsabilidad de la ayuda humanitaria, podremos poner fin a la guerra en dos meses”, aseguró.

Armas estadounidenses

Israel sigue adelante con su ofensiva militar ante la creciente indignación mundial, después de que un ataque aéreo israelí el domingo mató al menos a 45 personas e hirió a otras 200 en Rafah, en un campamento para personas desplazadas, que Israel había designado como zona segura.

En medio de este escenario, un análisis de CNN del video de la escena sugiere que en el ataque se utilizaron municiones fabricadas en Estados Unidos. En un video compartido en las redes sociales, que la cadena de televisión geolocalizó en la misma escena haciendo coincidir detalles que incluyen el letrero de entrada al campamento y las baldosas en el suelo, se ve la cola de una bomba de pequeño diámetro GBU-39 de fabricación estadounidense, según cuatro expertos en armas explosivas que revisaron el video para CNN.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, camina durante una visita al sitio de la subestación Moldelectrica Chisinau, al sur de la capital de Moldavia, el 29 de mayo de 2024. Foto: Reuters

La GBU-39, fabricada por Boeing, es una munición de alta precisión “diseñada para atacar objetivos puntuales estratégicamente importantes” y provocar pocos daños colaterales, dijo el martes a CNN el experto en armas explosivas Chris Cobb-Smith. Sin embargo, “el uso de cualquier munición, incluso de este tamaño, siempre implicará riesgos en un área densamente poblada”, comentó Cobb-Smith, quien también es exoficial de artillería del Ejército británico.

Tras conocerse que sus bombas se usaron en Rafah, EE.UU. volvió a criticar a Israel, destacó Ynet News. “El incidente de Rafah fue horrible”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, atacando nuevamente al gobierno de Netanyahu por su falta de un plan para el “día después”.

“Fuimos claros con Israel de que era esencial investigar esto de inmediato y determinar lo que sucedió”, comentó Blinken sobre el bombardeo de Rafah, que fue realizado contra dos altos funcionarios de Hamas. Cuando se le preguntó si se usaron armas estadounidenses en el ataque, dijo: “No puedo decir qué armas se usaron”.

“Incluso los ataques limitados y selectivos contra Gaza pueden tener consecuencias horribles e indeseables”, agregó Blinken, y luego se dedicó a atacar la falta de un plan “día después” para Gaza. “La falta de un plan de este tipo conduce al caos y la anarquía en Gaza. Incidentes como el de Rafah muestran la necesidad urgente de desarrollar un plan para Gaza al día siguiente”, añadió.