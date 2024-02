Israel cree que más de una quinta parte de los rehenes que quedan en poder de Hamas están muertos

Más de una quinta parte de los rehenes que quedan en poder de Hamas en Gaza están muertos, según una evaluación interna realizada por el Ejército israelí a la que tuvo acceso el diario The New York Times.

Los oficiales de inteligencia israelíes llegaron a la conclusión de que al menos 32 de los 136 rehenes restantes capturados por Hamas y sus aliados el 7 de octubre han muerto desde el inicio de la guerra, según una evaluación confidencial revisada por el periódico estadounidense.

Las familias de los 32 rehenes, cuyas muertes están confirmadas, han sido notificadas, según cuatro militares que hablaron bajo anonimato para discutir un asunto delicado.

Sin embargo, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel dijo este martes que 31 de los 136 secuestrados por Hamas que siguen en Gaza están muertos, luego de que The New York Times afirmara que los fallecidos eran 32.

“Según los datos oficiales de que disponemos, hay 31 víctimas. Antes de que se publicara el artículo (de The New York Times), los oficiales de enlace transmitieron un mensaje oficial a todas las familias de los secuestrados en el sentido de que no hay ningún cambio en la evaluación de la situación”, precisó el Foro.

Los funcionarios citados por el Times dijeron que los agentes también estaban evaluando información de inteligencia no confirmada que indicaba que, al menos, otros 20 rehenes también podrían haber sido asesinados.

La cifra de 32 es mayor que cualquier estimación previa que las autoridades israelíes hayan revelado públicamente sobre rehenes que están muertos, indicó el Times. En respuesta a una solicitud de comentarios, el Ejército israelí dijo que la mayoría de éstos fueron asesinados el 7 de octubre.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían confirmado anteriormente la muerte de 29 de los 132 rehenes que continuaban en Gaza luego de ser secuestrados el 7 de octubre durante los ataques terroristas de Hamas. En total, fueron 253 las personas fueron tomadas cautivas, indicó Infobae.

El grupo radical palestino liberó a 105 rehenes a finales de noviembre en un acuerdo de tregua temporal. Además de los 132 rehenes restantes, Hamas retiene otros cuatro: los cuerpos de dos soldados de las FDI caídos desde 2014 (Oron Shaul y Hadar Goldin), así como dos civiles israelíes (Avera Mengistu e Hisham al-Sayed), que se cree que están vivos tras entrar en la Franja por su propia voluntad en 2014 y 2015, respectivamente, según información de The Times of Israel.

Otros cuatro rehenes fueron liberados antes de la tregua y las tropas rescataron a otro. También se recuperaron los cuerpos de ocho rehenes y otros tres fueron asesinados por error por los propios militares israelíes.

Según un sondeo difundido este martes por el Instituto para la Democracia de Israel (IDI), la mayoría de israelíes ven prioritario liberar a los rehenes en Gaza por encima de la meta de derrotar a Hamas, mientras sigue sin haber una tregua para su liberación y continúa la ofensiva militar sobre el enclave palestino.

Cuando se les hizo elegir entre ambas opciones, el 51% de israelíes afirmó que pensaban que traer a los rehenes a casa debería ser el principal objetivo de la guerra, mientras que el 36% indicó que derrocar a Hamas debería ser la meta principal, reveló la encuesta del IDI citada por la agencia EFE.