Israel procesa a la hermana del líder de Hamas por incitación al terrorismo

La Fiscalía General del Estado de Israel acusó el domingo a la hermana del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, de incitación y solidaridad con un grupo terrorista, tras haber elogiado supuestamente el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre, que desencadenó la guerra de Gaza, que ya dura seis meses.

Sabah al-Salem Haniyeh, de 57 años, vive en la ciudad de Tel Sheva, en el sur de Israel. Su hermano reside en Qatar, al igual que otros dirigentes de Hamas, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza.

Haniyeh se encuentra bajo custodia desde su detención el 1 de abril, informó el Ministerio de Justicia israelí. No hubo comentarios inmediatos de su abogado.

Según la acusación, en los días posteriores a la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel, Haniyeh envió mensajes a decenas de contactos, entre ellos a su hermano, elogiando el ataque transfronterizo y pidiendo nuevas “matanzas”.

Uno de los supuestos mensajes mencionados en la acusación incluye la frase: “Oh Dios, cuéntalos y mátalos y no dejes a ninguno, Oh Dios”.

Hamas mató a unos 1.200 israelíes y extranjeros en el ataque del 7 de octubre, desencadenando la guerra, en la que, según las autoridades sanitarias de Gaza, han muerto más de 34.000 palestinos