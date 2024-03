La abuela de 80 años que se enfrenta a Nicolás Maduro de Venezuela

Corina Yoris, una abuela de 80 años, nunca ocupó un cargo público ni hizo campaña para un cargo.

Pero Yoris, viuda y abuela de siete nietos, ha sido sacada de su tranquila vida académica -una de volúmenes académicos sobre filosofía y clases sobre la tumultuosa historia de Venezuela- para desafiar al hombre fuerte del país en las elecciones presidenciales de julio. Es decir, si primero no se le prohíbe participar, como amenazan el régimen y sus partidarios.

“Es totalmente surrealista porque he dedicado mi vida a la academia, he dedicado mi vida al mundo de la universidad”, dijo Yoris a The Wall Street Journal el domingo. “Nunca han pasado por mi cabeza aspiraciones de llegar a ser presidente de la república. Nunca”.

Pero con María Corina Machado, la política de oposición que los votantes venezolanos eligieron para desafiar a Nicolás Maduro, suspendida del cargo, 10 partidos de oposición apoyaron a Yoris como candidata para competir contra el régimen. La selección de Yoris -anunciada por Machado el viernes, sorprendiendo a gran parte del país y a los partidarios internacionales de la oposición- es vista por muchos analistas como un golpe maestro.

“Ella es una filósofa, es una historiadora”, dijo Phil Gunson, un británico que ha vivido en Venezuela durante 25 años e investiga la política del país para la organización global sin fines de lucro International Crisis Group. “Ella es una estudiante de lógica avanzada. Tiene un cerebro increíble. Y ella es bastante atractiva, divertida y simpática. Todo el mundo habla muy bien de su posición ética”.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se dirige a los medios de comunicación en Caracas, el 20 de marzo de 2024. Foto: Reuters

También puede identificarse con los venezolanos porque es viuda y madre de tres hijos que ahora viven en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde están criando a sus hijos. Eso hace que Yoris sea muy representativa de los que quedaron atrás en Venezuela: innumerables abuelos y padres que han visto a sus hijos y nietos huir del país mientras éste descendía hacia la opresión y la calamidad económica.

Al igual que otros venezolanos ancianos que se quedaron atrás, Yoris recibe una pensión mísera debida a la inflación galopante del equivalente a 3,50 dólares. Aunque trabaja como consultora y da clases, Yoris dice que sobrevive con las remesas que sus hijos envían a casa. Una colega tiene que enviarle medicamentos desde el extranjero porque las pastillas no están disponibles en Venezuela.

“Soy representativa de una población que ha sufrido lo que yo estoy sufriendo, yo personalmente”, dijo Yoris, mientras su pastor alemán, Odin, ladraba de fondo en su casa. “He conocido y visto crecer a mis nietos en las redes sociales, a través de Zoom, en videollamadas. Eso es muy doloroso, muy triste. Rompieron los lazos que tenían las familias”.

Casi ocho millones de venezolanos han emigrado durante los 11 años de gobierno de Maduro, la mayoría asentándose en América Latina, aunque cientos de miles se encuentran ahora en Estados Unidos. La oposición ha advertido que otro mandato de seis años de Maduro desencadenaría otro gran éxodo, lo que significa que aún más jóvenes huyen y dejan atrás a los venezolanos mayores.

“La vida de una persona mayor aquí es una vida de soledad”, dijo el empresario Orencio Mariñas, de 83 años, cuyo único hijo y nieto se mudaron a Colombia y ahora lo ayudan a mantenerse.

Después de emigrar a Venezuela desde España a finales de la década de 1950, Mariñas dijo que fundó siete empresas durante el auge económico del país impulsado por el petróleo. En los últimos años ha presenciado la expropiación de una propiedad. Ha tenido que cerrar los demás.

Mariñas dijo que sabe poco de Yoris, pero que confía en ella por su alianza con Machado. Si Yoris gana, espera que se haga a un lado en favor de Machado, a quien considera la mejor opción para el cambio económico y político.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es recibido por sus partidarios mientras llega a una ceremonia para aceptar la nominación para postularse para otro mandato en las elecciones del 28 de julio de 2024, en Caracas, el 20 de marzo de 2024. Foto: Reuters

“Espero que mi hijo pueda regresar algún día y pasar juntos el resto del tiempo que tengo en esta tierra”, dijo. “Es un sueño al que todavía me aferro y, francamente, es lo que me mantiene con vida”.

Daisy Serrano, de 60 años, tiene hijas en Chile y Perú, un hijo en Colombia y nietos repartidos entre los tres. En Venezuela, Serrano cuida al hijo de 4 años de la hija que está en Chile.

“Es muy triste que sus nietos tengan que salir del país por la situación que tenemos”, dijo Serrano, quien señaló que vive de las transferencias de efectivo que sus familiares envían a casa. “A veces estoy muy triste, pero le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir viviendo”.

Serrano dijo que Yoris es como ella y “debería saber lo que sienten las abuelas aquí”. También espera que un nuevo gobierno estabilice a Venezuela y promueva el regreso de los exiliados, como los de su familia.

“Todos podríamos vivir en una Venezuela como la que tuvimos hace muchos años”, dijo Serrano.

Aunque los consultados en una encuesta realizada entre el 20 de febrero y el 3 de marzo por la empresa estadounidense ClearPath Strategies no habían oído hablar de Yoris, los resultados mostraron claramente que los venezolanos quieren un cambio, lo que refleja encuestas anteriores realizadas por otras empresas. En la última década, la economía se contrajo un 80% a medida que la producción de petróleo cayó precipitadamente y la inflación en un momento alcanzó el 2 millón por ciento.

Un partidario de la oposición sostiene un escudo improvisado después de que un tribunal confirmó una prohibición que impedía a María Corina Machado postular a la presidencia, en Caracas, el 29 de enero de 2024. Foto: Reuters

La encuesta mostró que un candidato de la oposición respaldado por Machado ganaría con un 49% frente a un 27% para Maduro. Incluso un candidato que no cuente con su apoyo lograría una victoria sobre Maduro, 35% a 27%, según muestra la encuesta. Y aunque el régimen de Maduro ha encarcelado a activistas políticos -incluidos siete de los trabajadores de la campaña de Machado-, la encuesta muestra que el 76% de los votantes indecisos y de la oposición quieren tener la oportunidad de votar.

Guillermo Bolinaga, un venezolano de la firma de riesgo político Opportunitas Advisors en Miami, dijo que los últimos acontecimientos equivalen a “una tormenta perfecta para Maduro”.

“Su popularidad está en el nivel más bajo en la historia del movimiento chavista, con índices de negatividad superiores al 70%”, dijo Bolinaga, refiriéndose al movimiento que lidera Maduro y que fue fundado por el fallecido Hugo Chávez. “Y la participación está aumentando a pesar de los obstáculos. La gente no tiene miedo de votar”.

Siguen existiendo obstáculos importantes, y a analistas y activistas de la oposición les preocupa que las autoridades electorales puedan manipular la votación, como se les ha acusado de haber hecho en el pasado. Además, el régimen de Maduro ha mostrado poco interés en brindar una manera para que millones de emigrados venezolanos en edad de votar puedan votar.

Hasta el domingo, Yoris dijo que no había podido registrarse como candidata en línea y que el gobierno no había proporcionado un motivo. La fecha límite era este lunes.

Iris Varela, una funcionaria del régimen cercana a Maduro, afirmó el domingo en una publicación en X que a Yoris no se le permitiría postularse porque tiene ciudadanía venezolana y uruguaya. Yoris dice que nació y creció en Caracas y no tiene otras nacionalidades. Los partidarios del gobierno también afirman que las críticas de Yoris a Maduro equivalen a invitar a la intervención extranjera, una justificación dada en el pasado para algunos arrestos.

Analistas y activistas políticos dicen que Yoris fue examinada cuidadosamente para que el régimen no pudiera encontrar un pretexto para prohibirla. Pero explican que la junta o los tribunales electorales, ambos controlados por el Ejecutivo, claramente podrían dejarla de lado, ya que tienen varios candidatos de la oposición que, según las encuestas, habrían derrotado cómodamente a Maduro en los últimos años.

“Si el gobierno va a impedir que usted se presente (a las elecciones), no hay mucho que pueda hacer”, dijo Gunson, de Crisis Group, señalando que otra opción es presentar a un candidato que claramente perdería.

Yoris dijo que no tiene miedo de hacer campaña o interactuar con los periodistas.

“Tengo mucha facilidad con el lenguaje”, dijo. “Lo voy a hacer, junto a María Corina”.

Cuando se le preguntó qué haría ella como presidenta por Venezuela, recordó los años democráticos en los que el país, aunque defectuoso en muchos aspectos, atraía a los inmigrantes que escapaban de las dictaduras latinoamericanas y las dificultades en el sur de Europa. “Quiero darle a Venezuela lo que Venezuela me ha dado”, dijo. “Podría estudiar en este país. Podría educar a mis hijos en este país. Podría hacer todo tipo de cosas en este país”.

Aunque no es política, Yoris dijo que ha impartido clases de lógica y disciplinas esotéricas como la filosofía de la argumentación, donde ha profundizado en los conceptos de Chaïm Perelman, un belga que fue uno de los teóricos de la argumentación más reconocidos del siglo XX, y el filósofo británico Stephen Toulmin. Hace dos años, grupos de la sociedad civil la nombraron para formar parte de la comisión liderada por la oposición, que fue responsable de organizar las elecciones primarias del año pasado que Machado ganó por un amplio margen.

Pero para Yoris no se trata sólo de trabajar con la oposición o de profundizar en la extensa biblioteca de su casa en las exuberantes montañas a las afueras de Caracas.

Ama tanto al club de fútbol Real Madrid que tuitea en vivo sus partidos en X.

“Estoy totalmente a favor del Madrid y la gente se ríe mucho de esto”, dijo Yoris, quien durante un partido reciente tuiteó: “¡Esto es un escándalo! El árbitro da por finalizado el partido y le quita un gol al Real Madrid”.

Y aunque lanza mensajes sobre los apagones y el trabajo de Albert Camus, también toma fotografías de las colinas cubiertas de niebla, flores y puestos de frutas repletos de la generosidad de Venezuela. Explicó que su deseo es mostrar belleza. “Es un mensaje de alegría porque hemos sido sometidos a una nube oscura muy fea”, dijo. “Por eso trato de enviar un mensaje de optimismo y tomo fotografías de lo que me rodea”.