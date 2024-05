Las claves para entender el impacto de la muerte del Presidente Raisi en Irán y Medio Oriente

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, y el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Hossein Amir-Abdollahian, murieron en un accidente de helicóptero ocurrido el domingo en un terreno montañoso y en un clima helado, confirmó el lunes la televisión estatal de Irán, después de que los equipos de búsqueda localizaran los restos en la provincia de Azerbaiyán Oriental.

El jefe de la Media Luna Roja de Irán, Pir Hossein Kolivand, dijo a la televisión estatal que “no se detectó ninguna señal” de vida entre los pasajeros del helicóptero que se estrelló el domingo por la tarde. Mientras que un funcionario dijo a Reuters que el aparato fue encontrado completamente quemado.

Además del mandatario y el canciller se encontraba el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malek Rahmati, y Mohammad Ali Ale-Hashem, representante del Líder Supremo iraní en la provincia.

Los cuerpos fueron trasladados a la capital regional, Tabriz. Se espera que al menos un funeral tenga lugar allí, mientras que otros iban a ser trasladados a Teherán, indicó Al Jazeera.

La gente se reúne para llorar la muerte del difunto presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en Teherán, Irán, el 20 de mayo de 2024. Foto: Reuters

El primer vicepresidente Mohammad Mokhber, de 68 años, fue confirmado como presidente interino. Según Reuters, el viceministro de Asuntos Exteriores, Ali Bagheri Kani, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores en funciones.

El Líder Supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, declaró cinco días de luto.

El accidente se produjo mientras la guerra entre Israel y Hamas sacude la región. Hamas, respaldado por Irán, encabezó el ataque que inició el conflicto, y Hezbolá, también apoyado por Teherán, ha disparado cohetes contra Israel. El mes pasado, Irán lanzó su propio ataque sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra Israel.

A continuación, las claves para entender el impacto de la muerte de Raisi tanto a nivel interno en Irán como en Medio Oriente.

Accidente

El lunes por la mañana, la televisión estatal transmitió imágenes desde el lugar del accidente que mostraban escombros esparcidos y trabajadores de rescate transportando los cuerpos de los pasajeros en camillas.

Se dijo que las imágenes de los restos indicaban que el helicóptero se había estrellado contra la cima de una montaña, aunque aún no había información oficial sobre la causa del accidente.

Una vista de los restos del helicóptero del presidente iraní Ebrahim Raisi en el lugar del accidente en una montaña en el área de Varzaghan, al noroeste de Irán, el 20 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Los equipos de rescate se enfrentaron a condiciones climáticas extremas y terreno difícil durante la noche para llegar a los escombros en la provincia de Azerbaiyán Oriental. La zona estaba cubierta por una espesa niebla, las temperaturas cayeron en picado durante la noche y las fuertes lluvias se convirtieron en nevadas.

Horas después de la medianoche, un dron turco identificó una fuente de calor que se sospechaba eran los restos del helicóptero y compartió las coordenadas con las autoridades iraníes, que enviaron un gran equipo de rescate al lugar.

Irán ha volado extensamente helicópteros Bell desde la era del sha. Pero los aviones en Irán enfrentan una escasez de repuestos debido a las sanciones occidentales y, a menudo, vuelan sin controles de seguridad. Incluso, en una columna, el diario israelí Haaretz señaló las sanciones no le han dejado otra opción que destruir los aviones aviones y helicópteros de fabricación estadounidense adquiridos cuando el sha todavía gobernaba en busca de repuestos.

El exministro de Asuntos Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif, intentó culpar a Estados Unidos por el accidente. “Uno de los principales culpables de la tragedia de ayer es Estados Unidos, que... embargó la venta de aviones y repuestos de aviación a Irán y no permite que el pueblo de Irán disfrute de buenas instalaciones de aviación”, dijo Zarif a The Associated Press.

Ali Vaez, director del proyecto Irán del International Crisis Group, dijo que si bien las sanciones estadounidenses han privado a Irán de la capacidad de renovar y reparar su flota durante décadas, “no se puede pasar por alto el error humano y el papel del clima en este accidente en particular”.

El equipo de rescate trabaja tras el accidente de un helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en Varzaqan, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán, el 20 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Richard Aboulafia, analista y consultor aeroespacial, dijo que Irán probablemente esté recurriendo al mercado negro en busca de repuestos para mantener la flota, pero cuestionó si Irán tiene las habilidades de mantenimiento para mantener los helicópteros más viejos volando con seguridad.

“Las piezas del mercado negro y cualquier capacidad de mantenimiento local que tengan no es una buena combinación”, dijo.

Actualmente hay 15 helicópteros Bell 212 con una edad promedio de 35 años registrados en Irán que podrían estar en uso activo o almacenados, según la firma de datos de aviación Cirium.

Una carta filtrada marcada como “altamente confidencial” dirigida a Mokhber en 2023 destacó la necesidad de comprar al menos dos helicópteros militares de fabricación rusa para mantenerse al día con las frecuentes giras regionales de Raisi, consignó el portal Amwad.

Nuevo presidente

El ayatolá Ali Jamenei nombró al primer vicepresidente, Mohammad Mokhber, como mandatario interino, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Un consejo formado por el presidente del Parlamento, el jefe del Poder Judicial y el vicepresidente debe ahora organizar la elección para un nuevo presidente en un plazo máximo de 50 días.

El nuevo presidente cumplirá un mandato completo de cuatro años, confirmaron los funcionarios.

La participación electoral ha ido cayendo tanto en las elecciones parlamentarias como presidenciales en los últimos años, en parte debido a la exclusión de candidatos reformistas. Aparte de la participación récord en las elecciones presidenciales de 2021, las recientes elecciones parlamentarias en Teherán registraron una participación del 8%, un desastre político para un establishment que se ha enorgullecido de la participación de los votantes como indicador de su legitimidad.

Foto: Mohammad Mokhber.

Las elecciones presidenciales anticipadas podrían brindar a Jamenei y a las altas esferas del Estado la oportunidad de revertir el rumbo para salvar las apariencias y dar a los votantes desilusionados una vía de regreso al proceso político. Sin embargo, eso requeriría una decisión estratégica para dar un giro de 180 grados y ampliar un círculo político que se ha ido reduciendo constantemente. Hasta ahora, la inclinación del establishment político ha sido redoblar la apuesta por el gobierno conservador.

Por otro lado, el funeral de Raisi iba a tener lugar en Mashhad, la ciudad donde nació, el jueves, y otros funerales se celebrarían el martes, dijo la televisión estatal.

Por su parte, Mokhber ya comenzó a recibir llamadas de funcionarios y gobiernos extranjeros. Desde 2021, se desempeña como principal adjunto de Raisi. Es el de mayor rango de los 12 vicepresidentes de Irán.

Mokhber tiene estrechos vínculos con Jamenei. En 2007, Jamenei lo eligió como director ejecutivo de Setad, un imperio financiero multimillonario controlado exclusivamente por Jamenei. Muchos de los activos de Setad derivan de propiedades confiscadas a ciudadanos iraníes, según reveló una investigación de Reuters de 2013.

Mokhber ha sido sancionado por Estados Unidos y sus aliados.

La gente se reúne para llorar la muerte del difunto presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en Teherán, Irán, el 20 de mayo de 2024. Foto: Reuters

Ali Vaez, director del proyecto Irán del International Crisis Group, dijo al diario emiratí The National que el sucesor de Raisi como presidente “enfrentará los mismos límites estructurales que obstaculizaron a sus predecesores”. “No tendrá una voz decisiva” en materia de seguridad nacional, pero “tampoco será irrelevante”, afirmó Váez.

Sucesión del ayatolá

Raisi, que fue elegido en 2021, era aliado ideológico del ayatolá Ali Jamenei y era considerado uno de los principales candidatos para sustituir al líder supremo cuando muera el hombre de 85 años. El otro contendiente es el hijo del líder espiritual, Sayyid Mojtaba.

Karim Sadjadpour, analista del Carnegie Endowment for International Peace en Washington, escribió el domingo que la muerte de Raisi iba a desencadenar una crisis de sucesión en Irán, citó el diario Haarezt.

Según Sadjadpour, dada la atmósfera conspirativa predominante en Irán, muchos sospecharán que Raisi fue eliminado para dejar espacio a Mojtaba. A su juicio, esto dañará la legitimidad del sucesor restante, que ya no es popular. Esto podría provocar disturbios, aumentando la dependencia del joven Jamenei de la Guardia Revolucionaria, con la esperanza de evitar disturbios en todo el país. Sadjadpour sospecha que tales acontecimientos podrían acelerar la transición del gobierno hacia un régimen militar en toda regla, o incluso el colapso del régimen

El diario emiratí The National indicó que un escenario de padre e hijo ya no diferenciaría a Irán de otras repúblicas hereditarias de Medio Oriente y podría enfrentar más obstáculos dentro del establishment, en comparación con Raisi, quien era relativamente seguro para el papel.

Un mural que representa al difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, y al Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se ve en un edificio en una calle de Teherán, Irán, el 20 de mayo de 2024. Foto: Reuters

En Egipto, por ejemplo, el fallecido presidente Hosni Mubarak no pudo instalar a su hijo Jamal, ya que enfrentó la oposición de los militares antes del inicio de los levantamientos árabes en 2010-2011.

Waiel Olwan, investigador principal del Centro de Estudios Jusoor en Estambul, dijo a The National que Raisi era un “caso especial” que será difícil de reemplazar. “Como principal candidato para suceder a Jamenei, tenía una gran influencia en las políticas internas y externas”, dijo Alwan. Él y Amirabdollahian “no eran sólo parte de la cocina política en Irán”.

“Ellos gestionaron la escena”, dijo, planteando dos escenarios. Lo menos probable, dijo, es una perturbación interna que debilitaría la posición de Irán en el actual conflicto con Israel y Estados Unidos en medio de la guerra en Gaza.

“Esto perturbará la transición y la entrega de los archivos a un nuevo equipo, pero nada más”, afirmó Alwan, quien señaló que el aparato de seguridad sigue bajo control. “El autor intelectual (Jamenei) y (sus subordinados) en el establishment permanecen”, añadió.

Relaciones exteriores

La política exterior de Irán –incluida la cuestión nuclear– la fijan Jamenei, y el consejo supremo de seguridad nacional. Raisi y Abdollahian representaron, de diferentes maneras, la puesta en práctica de las políticas de línea dura que han pasado a primer plano desde que Raisi llegó al poder en 2021 con una ayuda sustancial de Jamenei y el consejo de guardianes, un poderoso organismo de toma de decisiones.

Durante ese período, Irán –si bien mantuvo su postura de ambigüedad sobre el propósito de su programa nuclear– se ha acercado a las líneas rojas de Occidente con niveles más altos de enriquecimiento nuclear.

El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, habla durante una reunión con las familias del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán, Irán, el 19 de mayo de 2024. Foto: Reuters

También en el frente regional, Irán se ha convertido en un actor mucho más abierto a través del “eje de la resistencia”, su red de representantes regionales, acercando mucho más el conflicto directo, sobre todo con Israel. Hizbolá, representante de Irán en el Líbano, ha estado involucrado en un conflicto fronterizo de bajo nivel con Israel desde que comenzó la guerra de Gaza en octubre. El mes pasado, Irán atacó directamente a Israel con misiles por primera vez.

Más allá de la región inmediata, está la cuestión del apoyo de Teherán a Rusia en la guerra en Ucrania, en particular sus envíos de drones baratos y mortíferos a Moscú.

“Personalmente, no anticipo un cambio o giro en la dirección de la política exterior de Irán”, dijo a The Guardian Sanam Vakil, director del programa de Medio Oriente y Norte de África en Chatham House.

“La política exterior se elabora en el consejo supremo de seguridad nacional, donde Raisi tenía cierto grado de influencia. Espero que continúe el mismo enfoque: mantener los lazos bilaterales en toda la región; continuar apoyando y construyendo la capacidad del eje de resistencia, y desarrollando oportunidades económicas con Rusia y China mientras practicamos políticas divisivas con Europa y Estados Unidos”, añadio.

Según el diario The National, se consideró que Raisi había construido relaciones más sólidas con China, lo que ayudó a resistir el aumento de las sanciones estadounidenses, aunque algunas corporaciones chinas han retrasado sus operaciones por temor a caer en las restricciones estadounidenses.