Los desafíos para la oposición rusa tras la muerte de Navalny

Con la muerte de Alexei Navalny la oposición rusa quedó sin un líder que se enfrente al Presidente Vladimir Putin en las elecciones de marzo próximo. La mayor parte de la oposición rusa ha muerto, se encuentra disgregada en el exilio o está en prisión en su país. Mientras que los restantes grupos de oposición y figuras políticas clave tienen visiones diferentes sobre Rusia y quién debería liderarla.

En este sentido, su esposa, Yulia Navalnaya, prometió el lunes continuar su lucha contra el Kremlin y acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de matar a su marido en una remota prisión ubicada en el Ártico y prometió castigarlo a él y a otros presuntos perpetradores.

Las autoridades rusas dijeron el lunes que aún se desconoce la causa de la muerte de Navalny el viernes, a los 47 años. Estaba encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento con un agente nervioso tipo Novichok del que atribuyó al Kremlin. Ha recibido tres penas de prisión desde su detención, por una serie de cargos que ha rechazado por considerarlos motivados políticamente. Además se han negado entregarle el cuerpo a la madre del activista.

El líder opositor ruso Alexei Navalny y su esposa Yulia caminan durante un mitin opositor en Moscú, 27 de octubre de 2013. Foto: Reuters

La portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, indicó que las autoridades habían dicho a su madre que el cuerpo sería sometido a un “examen químico” durante otros 14 días. “Uno de los abogados fue literalmente expulsado” de la morgue en el Ártico donde se cree que está el cuerpo de Navalny, dijo Yarmysh en la plataforma de redes sociales X. Y agregó en otra publicación: “Mienten, ganar tiempo para ellos mismos y ni siquiera esconderlo”.

Los investigadores rusos iniciaron una investigación sobre las causas de la muerte de Navalny poco después de que se informara, una medida procesal que les permite retener el cuerpo por más tiempo de lo normal.

En un video de casi nueve minutos divulgado el lunes por el canal de YouTube de Navalny, Navalnaya instó a los rusos a unirse a ella “para compartir no sólo el dolor y el dolor interminable que nos ha envuelto y atenazado, sino también mi ira”.

“Rabia, ira, odio hacia aquellos que se atrevieron a matar nuestro futuro”, dijo. “Me dirijo a ustedes con las palabras de Alexei, en las que realmente creo: no es una pena hacer poco, es una pena no hacer nada. Es una pena dejarse intimidar”.

Navalnaya instó a todos los que lloran a Navalny a unirse para cumplir su sueño de una “hermosa Rusia del futuro” para que “el sacrificio inimaginable” que hizo no haya sido en vano.

Un hombre observa retratos del líder opositor ruso Alexei Navalny en la embajada rusa mientras la gente asiste a una protesta y vigilia celebrada tras la muerte de Navalny, en Kappara, Malta, 19 de febrero de 2024. Foto: Reuters

“Lo principal que podemos hacer por Alexei y por nosotros mismos es seguir luchando”, afirmó. “Más fuertes, más fieros y valientes que antes. Todos debemos unirnos en un puño fuerte y golpear a ese régimen loco, Putin, sus compinches, bandidos, ladrones y asesinos que mutilaron nuestro país”.

En su cuenta de Telegram, el centro de estudios R. Politik indicó que hasta ahora “resulta difícil evaluar el potencial de Navalnaya como política, ya que aún no nos hemos familiarizado con ella en su nuevo cargo”. Por un lado, enfrenta el dilema de ser percibida simplemente como la viuda de Alexei Navalny y, por tanto, ser constantemente comparada con él, plantea una cuestión importante. ¿Puede establecer una identidad política distinta de la de su marido y, lo que es más importante, es necesario que lo haga y hasta qué punto?”, se pregunta el centro de estudios.

Por otro lado, el think tank sostuvo que otro problema que puede hacer frente Navalnaya se puede comparar con lo que ocurrió con Svetlana Tikhanovskaya, que surgió como una formidable contrincante del mandatario bielorruso, Viktor Lukashenko, pero “tuvo dificultades para establecerse como una figura significativa de la oposición en el exilio”. “A pesar del posible reconocimiento y respeto de la comunidad internacional, la falta de un apoyo sustancial dentro de Rusia podría reducir significativamente su eficacia como figura política”, añadió.

“Estos obstáculos no significan que Navalnaya no vaya a tener éxito. Dependerá en gran medida de su capacidad para presentarse no sólo como la viuda de un destacado político, sino como una entidad formidable. Su éxito dependerá de su capacidad para desarrollar un estilo político único, articular su visión y formar un equipo profesional que no desanime a sus posibles partidarios. Sólo el tiempo revelará el alcance de su impacto en el panorama político”, indicó.

Por otro lado, en 2021, el gobierno ruso disolvió la Fundación Anticorrupción de Navalny dentro del país al declararla una organización extremista, lo que envió a los principales investigadores del grupo a huir al exilio, donde continúan trabajando e intentando llegar al público ruso.

Cooperar con la organización desde dentro de Rusia se ha convertido en cómplice del terrorismo, limitando su capacidad para reclutar el tipo de miembros jóvenes de base que habían electrizado los esfuerzos anteriores, indicó el diario The New York Times. “Los partidarios del Kremlin han intentado utilizar el exilio del grupo para presentarlo como irrelevante o como un títere de los servicios de seguridad occidentales”, añadió el periódico.

En este contexto, la oposición enfrenta un difícil panorama en Rusia. “Alexei Navalny era un líder muy brillante y carismático. Tenía el talento para encender a la gente, para convencerla de la necesidad de un cambio”, dijo a la agencia The Associated Press, Mikhail Khodorkovsky, un ex magnate que pasó una década en prisión en Rusia por cargos ampliamente vistos como una venganza política por desafiar el gobierno de Putin a principios de la década de 2000. “Esta es una pérdida muy difícil para la oposición rusa”, añadió.

Mientras que Graeme Robertson, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y autor de un libro sobre Putin y la política rusa contemporánea, indicó a la agencia que el mayor problema que ha aquejado a la oposición rusa “es que no ha podido salir de sus fronteras”. pequeños círculos liberales para atraer el apoyo de la población en general”.

Jodorkovsky, que vive en Londres, es uno de varios políticos de la oposición rusa que intentan construir una coalición con grupos de base pacifistas de todo el mundo y figuras de la oposición rusa exiliadas. Entre ellos se incluyen la leyenda rusa del ajedrez, Garry Kasparov; Mikhail Kasyanov, ex primer ministro ruso, y Vladimir Kara-Murza, que actualmente cumple una condena de 25 años de prisión en Rusia por traición tras criticar la guerra de Rusia en Ucrania.

Pero, en un reflejo de cómo está dividida la oposición, el equipo de Navalny y la Fundación Anticorrupción que fundó no son parte de ella.

“Constantemente les decimos a los muchachos de la Fundación Anticorrupción... que sería fantástico si todos nos reuniéramos no sólo frente a las cámaras de televisión, sino que nos sentáramos a la mesa”, sostuvo Jodorkovsky en otra entrevista antes de la muerte de Navalny, refiriéndose a un debate televisivo en enero presentado por el canal de televisión independiente ruso Dozhd.

Si bien Navalny fue el primer líder en construir una oposición nacional rusa, hubo otras facciones de la oposición a las que no les agradaba ni él ni su organización.

Antes de su muerte, hubo desacuerdos públicos y acalorados en las redes sociales entre miembros de su equipo y otros políticos sobre cómo podrían desafiar a Putin en las próximas elecciones de marzo.

Las peleas entre la oposición “no ayudan”, dijo a The Associated Press, Nigel Gould-Davies, exembajador británico en Bielorrusia y miembro principal para Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres.

Pero, incluso, si la oposición estuviera unida, se preguntó si “dados los instrumentos de coerción, represión e intimidación disponibles para el Estado ruso, ¿qué diferencia haría eso, al menos a corto plazo?”.

“No será fácil para la oposición encontrar a alguien que pueda ocupar el lugar de Navalny”, indicó a la cadena Al Jazeera, la politóloga Gulnaz Sharafutdinova. “No obstante, el objetivo político de Navalny sobrevivirá y su nombre seguirá siendo un símbolo de la lucha por un futuro mejor para Rusia”.

“Navalny era, sin duda, el líder de la oposición rusa”, dijo Alexei Krapukhin, miembro de la rama moscovita del partido de centro izquierda Yabloko. “Incluso después de ser envenenado, siguió siendo el líder, e incluso después de terminar en prisión, mantuvo su autoridad irreprochable”.