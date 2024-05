Milei encara a estudiantes de la Universidad de Stanford que lo trataron de “fascista”

El Presidente de Argentina, Javier Milei, durante su viaje a Estados Unidos se reunió este miércoles con empresarios y altos ejecutivos de Silicon Valley, y dictó una conferencia en la Universidad de Stanford, en California, donde debió enfrentar a un grupo de estudiantes que lo trató de “fascista”.

El mandatario transandino, tras su discurso en el Hoover Institution de la universidad californiana, protagonizó un roce verbal con alumnos que lo enrrostraron por su postura política ultraderechista.

“Milei, fascista, no queremos tu visita”, le cantaron muchachos encapuchados y que portaban pancartas, detrás de unas vallas que separaban el paso del mandatario del resto de la gente, de acuerdo al reporte del diario bonarense Clarín.

Milei, lejos de seguir su marcha, se acercó a los manifestantes para dialogar con ellos. “En lugar de gritar, ¿por qué no me escuchas?”, les manifestó el gobernante argentino.

Pero en vez de quedarse en silencio y escuchar al libertario, los manifestantes comenzaron a cantar más fuerte con la intención de acallar los dichos del mandatario .

“En lugar de gritar, ¿por qué no me escuchás? Andá y estudiá así no decís burradas, vayan a estudiar”, le pidió Milei a una mujer que lideraba el grupo de manifestantes.

“Los fascistas son los socialistas; los liberales somos opositores. Dejen de defender asesinos”, sentenció finalmente, para luego retirarse del lugar junto al resto de la comitiva que lo acompaña en esta gira a EE.UU.

Este jueves el mandatario transandino se reunirá con empresarios estadounidenses de start ups del sector de inteligencia artificial y luego disertará en el Pacific Summit, un encuentro de los líderes de Silicon Valley. La gira terminará con un encuentro con el fundador de Facebook y CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Milei volverá el viernes a Argentina, pero antes hará una escala de unas horas en El Salvador para asistir a la asunción del presidente Nayib Bukele, que encara su segundo mandato en el gobierno del país centroamericano.