Nikki Haley dice que votará por Donald Trump

Nikki Haley, en su primera aparición pública desde que abandonó la carrera presidencial republicana en marzo, dijo que planeaba votar por el expresidente Donald Trump en noviembre.

Sin embargo, la exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora de las Naciones Unidas no llegó a pedir a sus seguidores que respaldaran a Trump tras un discurso crítico contra el presidente Joe Biden.

“Como votante, pongo mis prioridades en un presidente que apoye a nuestros aliados y haga que nuestros enemigos rindan cuentas, que asegure la frontera; no más excusas”, dijo Haley el miércoles en el conservador Instituto Hudson en Washington. “Un presidente que apoyaría el capitalismo y la libertad. Un presidente que entienda que necesitamos menos deuda, no más deuda”. Un moderador había preguntado quién haría un mejor trabajo en la Casa Blanca entre los dos presuntos nominados.

Sobre estas políticas, dijo que Trump no había sido perfecto. “Pero Biden ha sido una catástrofe, así que votaré por Trump”, afirmó Haley.

Haley dijo que Trump debería hacer más para ganar los votos de los republicanos, independientes y demócratas que respaldaron su candidatura, una postura que adoptó la mañana en que abandonó la carrera presidencial.

“Trump sería inteligente si se acercara a los millones de personas que votaron por mí y continuaran apoyándome, y no asumir que simplemente estarán con él”, dijo. “Realmente espero que lo haga”.

Los representantes de la campaña de Trump no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Nikki Haley habla mientras anuncia que suspenderá su campaña, en Charleston, Carolina del Sur, el 6 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Es difícil saber si Haley, de 52 años, es parte del futuro de su partido o representa un último respiro del republicanismo más tradicional que favorece una política exterior dura, disciplina fiscal y un gobierno limitado. Ella todavía podría tener un futuro en la política presidencial, pero sus duras críticas a Trump en los últimos dos meses de su campaña probablemente harán que esa posibilidad sea un desafío mientras él todavía tenga control en el partido.

En los últimos meses de su candidatura presidencial, llamó repetidamente a Trump mentiroso, sugirió que estaba en deterioro mental debido a su edad y que era incapaz de ganar una elección general. Antes de ese período de la campaña, ella había atacado de puntillas al expresidente, sugiriendo de manera más genérica que él traía el “caos” donde quiera que iba.

Trump alguna vez tuvo una buena relación de trabajo con Haley, su exembajadora ante la ONU, y la describió como “fantástica”. Sin embargo, sus ataques mutuos se volvieron especialmente cáusticos en los dos primeros meses del año. Trump la llamó “Birdbrain” y planteó preguntas sobre la ausencia de su esposo de la campaña electoral mientras estaba desplegado en África con la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur.

Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña de Biden, dijo en un comunicado que millones de votantes respaldaron a Haley en lugar de a Trump porque “se preocupan profundamente por el futuro de nuestra democracia, se mantienen firmes con nuestros aliados contra adversarios extranjeros y trabajan entre ambos partidos para conseguir cosas hechas por el pueblo estadounidense, al mismo tiempo que rechazamos el caos, la división y la violencia que encarna Donald Trump”.

Donald Trump realiza una parada de campaña en la tienda Sanaa, en la sección de Harlem de la ciudad de Nueva York, el 16 de abril de 2024. Foto: Reuters

Los votantes de Haley podrían desempeñar un papel importante en las contiendas de los estados indecisos este otoño boreal. Incluso después de abandonar la carrera después del Súper Martes, Haley ha seguido obteniendo apoyo en las contiendas republicanas, a veces alrededor del 20% de los votos. En las primarias republicanas de Kentucky del martes, obtuvo alrededor del 6% de los votos.

Una persona cercana a Haley le dijo a The Wall Street Journal a principios de este mes que no habló con Trump cuando salió de la carrera el 6 de marzo y que dos de ellos no lo habían hecho desde entonces. Esa misma persona señaló el miércoles que no ha habido ninguna discusión con la campaña de Trump sobre hacer campaña en su nombre.

Haley dijo que planea visitar Israel “muy pronto” y ha estado disfrutando de la vida desde que dejó la campaña. Agregó que ha vuelto a correr, ha dormido más y ha disfrutado volver a conectarse con su familia.

Si bien se unió al Instituto Hudson, Haley continuará viviendo en su estado natal. Se espera que haga apariciones públicas para el think tank y ayude a elaborar y promover posiciones en política exterior.