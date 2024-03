ONU dice que hay motivos para creer que se produjeron violaciones a mujeres durante el ataque de Hamas a Israel

Un informe de las Naciones Unidas publicado el lunes dijo que había encontrado motivos para creer que se produjo violencia sexual contra mujeres durante el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre contra Israel, y pruebas de que los rehenes retenidos en la Franja de Gaza también fueron agredidos, por lo que pidió una investigación completa.

El equipo, dirigido por la enviada especial de la ONU para la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, visitó Israel entre el 29 de enero y el 14 de febrero en una misión destinada a recopilar, analizar y verificar información sobre la violencia sexual relacionada con los ataques del 7 de octubre

Según el diario The New York Times, el informe emitido por Patten surgió en respuesta a múltiples relatos de violencia sexual durante el ataque del 7 de octubre, así como a acusaciones de funcionarios palestinos de que las mujeres palestinas detenidas en Cisjordania habían sido asaltadas. El informe pedía que Israel concediera acceso a funcionarios de la ONU para realizar investigaciones exhaustivas de las cuentas palestinas.

“También se recopiló información circunstancial creíble, que puede ser indicativa de algunas formas de violencia sexual, incluida la mutilación genital, la tortura sexual o los tratos crueles, inhumanos y degradantes”, se lee en el informe de la ONU de 24 páginas.

Una vista de las casas en el Kibbutz Kfar Aza, después del mortal ataque del 7 de octubre por parte Hamas. Foto: Reuters

Hamas ha rechazado repetidamente las acusaciones de violencia sexual y las ha calificado de “propaganda de tiempos de guerra”.

Los combatientes de Hamas atacaron Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y tomando 253 rehenes, según los recuentos israelíes. Desde entonces, las represalias de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza han matado a unos 30.000 palestinos.

En su informe, los expertos dijeron que habían encontrado “motivos razonables” para creer que se produjo violencia sexual durante la incursión liderada por Hamas en Israel, incluidas violaciones y violaciones en grupo en al menos tres lugares: el recinto del festival de música Nova y sus alrededores, Road 232 y Kibbutz Re’im.

“En la mayoría de estos incidentes, las víctimas primero violadas fueron luego asesinadas, y al menos dos incidentes se relacionan con la violación de cadáveres de mujeres”, dice el informe.

El informe decía que no podía verificar los informes de violencia sexual en un kibutz, Kfar Azza, aunque decía que la información circunstancial indicaba que pudo haber ocurrido algo de violencia. Y dijo que dos acusaciones de violencia sexual en el kibbutz Be’eri, ampliamente reportadas por los medios, eran “infundadas”.

En este sentido, el diario The New York Times, que hizo un reportaje sobre las denuncias de violación durante los ataques, señaló que los socorristas les habían dicho que habían encontrado cuerpos de mujeres con signos de agresión sexual en esos dos kibutzim, pero el Times, en su investigación, no se refirió a las acusaciones específicas que, según la ONU, eran infundadas.

Un soldado israelí camina cerca de fotografías que forman parte de una instalación en el lugar del festival Nova, donde personas fueron asesinadas y secuestradas durante el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas en Reim, sur de Israel, el 14 de enero de 2024. Foto: Reuters

“En general, el equipo de la misión opina que la verdadera prevalencia de la violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre y sus secuelas puede tardar meses o años en emerger y es posible que nunca se conozca por completo”, dice el informe.

El informe dijo que encontró “un patrón de víctimas, en su mayoría mujeres, encontradas total o parcialmente desnudas, atadas y baleadas en múltiples lugares”, y aunque la evidencia era circunstancial, el patrón podría indicar alguna forma de violencia sexual y tortura.

“El equipo de la misión encontró información clara y convincente de que algunos rehenes llevados a Gaza han sido sometidos a diversas formas de violencia sexual relacionada con el conflicto y tiene motivos razonables para creer que dicha violencia puede estar en curso”, dice el informe de la ONU.

También señaló que se necesitaría una “investigación completa” para establecer la magnitud general, el alcance y la atribución específica de la violencia sexual.

El equipo de la ONU dijo que también recibió información de fuentes institucionales y de la sociedad civil y entrevistas directas sobre “violencia sexual contra hombres y mujeres palestinos en entornos de detención, durante redadas domiciliarias y en puestos de control” después del 7 de octubre. Los centros de detención estaban en Israel.

Además, sostuvo que planteó las acusaciones al Ministerio de Justicia de Israel y al fiscal general Militar, que dijo que no se habían recibido denuncias de violencia sexual contra miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El informe de la ONU dijo que su equipo también escuchó acusaciones de violencia sexual contra palestinos que implicaban a las fuerzas de seguridad y a los colonos israelíes, indicó The New York Times.

Funcionarios palestinos y representantes de la sociedad civil, según el informe, contaron al equipo de la ONU incidentes que implicaban “tratos crueles, inhumanos y degradantes a palestinos detenidos, incluidas diversas formas de violencia sexual en forma de registros corporales invasivos, amenazas de violación y torturas prolongadas”, desnudez forzada, así como acoso sexual y amenazas de violación, durante allanamientos domiciliarios y en puestos de control”.