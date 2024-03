Por qué el nuevo mapa oficial de los Juegos Olímpicos en París 2024 ha sido duramente criticado

El mapa oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, que fue presentado el lunes, ha recibido duras críticas en redes sociales, donde funcionarios electos de Gobierno han apuntado a que la ilustración no presenta los símbolos nacionales y no tiene elementos del cristianismo. El diseñador explicó que no buscó “representar los objetos o edificios de manera consistente”, según reportó Le Fígaro.

La principal crítica es que desapareció la cruz de la cúpula de Los Inválidos y fue reemplazada por una aguja, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad al ser el lugar donde está enterrado Napoleón. La cúpula fue construida en el siglo XVII por orden del entonces rey francés Luis XIV, con el propósito de albergar a los soldados y militares franceses que quedaban inválidos tras las guerras.

También recibió críticas por no ilustrar la bandera tricolor del país. Más políticas que artísticas, las críticas surgieron rápidamente en la red social X, escribe el medio France Info. “La invisibilidad de nuestra identidad es un defecto inaceptable. Hay que luchar sin tregua contra el wokismo en todas partes”, afirmó el diputado del Agrupación Nacional (RN), Nicolas Meironnet. El diputado de la Unión Europea Gilbert Collard señaló “la obra de los traidores culpables de la negación fundamental de Francia” .

Le wokisme -en español “despertar”- es un fantasma de la extrema derecha francesa que adquirió un uso más generalizado a mediados de la década de 2010, definido por el Diccionario de inglés Oxford como “consciente” o “bien informado” en un sentido político o cultural. Desde entonces, los políticos y los medios conservadores lo han utilizado ampliamente como crítica para una variedad de temas, explica BBC.

El presidente del partido Los Republicanos, Eric Ciotti, sostuvo que esta cúpula “no es la de un supermercado sino la de una capilla” , agregando que la exposición “niega la identidad misma de este edificio así como la historia francesa” .

Por parte de la Agrupación Nacional, el presidente del partido, Jordan Bardella, cree que este cartel encarna “el desprecio por nuestra bandera tricolor, la anulación de nuestra herencia cristiana” . El portavoz de los cargos electos de RN en la Asamblea Nacional, Thomas Ménage, deplora “un ejemplo tristemente ridículo de la gran eliminación de Francia”.

La excandidata presidencial del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, se sienta junto al presidente del partido, Jordan Bardella, mientras asisten a un mitin de campaña en Reims, al este de Francia, el 5 de febrero de 2022. Foto: Archivo

Para celebrar los dos megaeventos deportivos del verano (Olímpicos y Paralímpicos), los dos carteles creados por el artista están pensados para formar uno solo yuxtaponiéndolos, en un enfoque destinado a la inclusión de los deportistas en situación de discapacidad, destacó Le Monde.

El dibujante, Ugo Gattoni, defendió su visión de las cosas y de su obra en declaraciones a la AFP. “A través de mi diseño de carteles oficiales no busco representar objetos o edificios de manera conformista. Los evoco tal como me aparecen y sin segundas intenciones. No busco que sean fieles al original sino que podamos imaginar de un vistazo de qué se trata, al mismo tiempo que lo proyectamos en un universo surrealista y festivo”, según reportó

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (Cojo) también dio su apoyo a esta “interpretación artística alegre y ligera de una ciudad estadio reinventada” de la cual “muchos elementos podrían ser reinterpretados por el artista”. “Es una representación que no es exhaustiva ni fiel a la realidad –la ola de Tahití está frente al puerto deportivo de Marsella, la Torre Eiffel es rosa, el metro pasa bajo el Arco de Triunfo– sin que esto no debería ser objeto de interpretaciones con un sentido político. objetivo “, subrayó además Cojo.

El dibujo del artista Gattoni no es el único motivo por el que el monumento de Los Inválidos está en el centro de la polémica. Durante esta semana, el histórico complejo militar en el centro de París también está en disputa porque han habido propuestas para que Arabia Saudita construya una villa olímpica en el lugar, de acuerdo con información de BBC.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas francesas dijo que las negociaciones con Arabia Saudita estaban “en curso”, pero dijo que el uso del sitio de los Inválidos estaría sujeto a condiciones estrictas. “Algunas cosas no están a la venta, Los Inválidos son una de ellas”, afirmó la diputada de derecha Nathalie Serre.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzarán oficialmente el 26 de julio y concluirán el 11 de agosto. Los Paralímpicos comenzarán el 28 de agosto y concluirán el 8 de septiembre.