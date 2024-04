Ni WhatsApp, ni Threads, ni Telegram, ni Signal, entre otras aplicaciones extranjeras, están ahora disponibles en la App Store de Apple en China, de acuerdo con el gigante tecnológico, que argumentó su decisión en una orden del Ejecutivo.

Aunque Beijing no ha especificado la naturaleza de sus preocupaciones, la eliminación de las cuatro aplicaciones se produce en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China sobre el comercio, la tecnología y la seguridad nacional.

Por qué WhatsApp, Threads, Telegram y otras “apps” ya no están disponibles en China

También sugiere una creciente intolerancia por parte del Gobierno central de China hacia algunos servicios extranjeros de mensajería en línea, justo cuando la Cámara de Representantes de Estados se apresta a votar un proyecto que restringe el uso de TikTok, de propiedad del grupo chino ByteDance, alegando también motivos de seguridad nacional.

La diferencia en ambos casos es que TikTok es utilizado por millones de personas en Estados Unidos, mientras que aplicaciones como WhatsApp y Threads no se utilizan comúnmente en China, en donde reina la aplicación de mensajería WeChat, propiedad de la local Tencent.

No es la primera vez que Apple elimina aplicaciones de su tienda en China. En 2017, hizo lo propio con la aplicación de noticias del The New York Times por supuesta violación de las regulaciones locales. Hasta el día de hoy sigue no disponible.

El año pasado, Apple retiró una serie de aplicaciones similares a ChatGPT mientras Beijing trabajaba en regulaciones locales sobre servicios de inteligencia artificial (IA) generativa.

Otras aplicaciones como Facebook, Instagram y Messenger siguen disponibles para la descarga, según la agencia Reuters. También estaban disponibles muchas otras aplicaciones populares desarrolladas por empresas occidentales, como YouTube (de Alphabet) y X, propiedad de Elon Musk.