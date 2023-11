Principalmente mujeres y niños: quiénes son los rehenes liberados por Hamas

Durante la tarde del pasado sábado, el grupo palestino Hamas concretó la liberación de otras 17 personas que se encontraban secuestradas en medio de la segunda jornada de la tregua de cuatro días que se acordó con Israel, que procedió a la liberación de 39 palestinos que se encontraban en prisión.

Los liberados por parte de Hamas, corresponden a 13 israelíes y cuatro tailandeses, cuyo intercambio se logró la noche del sábado, según confirmó el Ejército de Israel. En el caso de los 13 ciudadanos israelíes, siete son niños y seis son mujeres. La mayoría de ellos residía en el kibutz Be’eri, ubicado a cinco kilómetros de Gaza. De acuerdo a lo reportado por Israel Noticias, los ciudadanos israelíes corresponden a Shoshan Haran (67), Adi Shoham, (38), y sus hijos Yahel (3), y Naveh (8), Shiri Weiss (53), y su hija Noga Weiss (18), Maya Regev (21), Hila Rotem (12), Emily Hand (9), Noam Or (17) y Alma Or (13), Noam Avigdori (12), y su madre Sharon Avigdori (52).

Maya Regev (21), una de las liberadas, fue secuestrada junto a su hermano de 18 años, cuando trataba de huir del festival de música Tribe of Nova, que fue atacado por integrantes de Hamas. La madre de Maya, dijo sentirse emocionada, aunque continúa preocupada por su otro hijo que fue secuestrado. “Estoy emocionada y feliz de que Maya esté en camino hacia nosotros ahora. Sin embargo, mi corazón está dividido porque mi hijo, Itay, todavía está cautivo de Hamas en Gaza. Voy a abrazar muy fuerte a Maya. No pararemos hasta que Itay y todos los rehenes regresen a casa”, dijo, según reportó The New York Times.

Los hermanos Alma Or (13) y Noam Or (17) fueron secuestrados en su casa en Be’eri, junto con su padre, Dror, quien todavía estaría retenido en Gazase cree que todavía está retenido en Gaza. Su madre, Yonat, fue asesinada en el kibutz Be’eri.

Hila Rotem (12) también fue secuestrada en su casa, ubicada en el kibutz Be’eri, junto a su madre, Raaya. De acuerdo con The Times of Israel, Raaya, quien aún estaría detenida en Gaza, le envió un mensaje de texto a su hermano alrededor del mediodía, diciéndole que se estaban llevando a ella y a su hija. El 29 de octubre le dijeron a su familia que la madre y la hija estaban cautivas.

Shiri Weiss (53) y Noga Weiss (18), madre e hija respectivamente, fueron secuestradas en el kibutz Be’eri el 7 de octubre. Shiri fue secuestrada primero, mientras que su hija Noga logro esconderse unos minutos antes de ser secuestrada. El marido de Shiri, Ilan Weiss, se encuentra desaparecido tras unirse a un equipo de emergencia, de acuerdo con The New York Times.

Shoshan Haran (67), de ciudadanía israelí y alemana, fue tomada como rehén del kibutz Be’eri junto con otros seis miembros de su familia. Su marido, Avshalom Haran, su hermana, Lilach Kipnis y su cuñado, Evyatar Kipnis, murieron tras el ataque del 7 de octubre. Haran es experta en protección vegetal con un doctorado en agronomía, trabajó en la industria de las semillas durante muchos años y luego fundó Fair Planet, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las pequeñas granjas en los países en desarrollo. La hija de Haran, Adi Shoham (38), fue liberada con su hijo Naveh (8), y su hija, Yahel (3). Su esposo, Tal Shoham, de 38 años, permanece en cautiverio. Adi Shoham, es psicóloga y trabajó en los últimos años para promover la atención hacia los residentes del sur de Israel como un medio para aliviar el estrés.

Sharon Avigdori (52), fue secuestrada cuando estaba visitando a su familia en Be’eri con su hija, Noam Avigdori. Sharon Avigdori trabaja con personas dentro del espectro del autismo y vive en Hod Hasharon, en el centro de Israel.

Emily Hand (9), una niña israelí de origen irlandés, fue secuestrada durante una pijamada en la casa de un amigo en el kibutz Be’eri y cumplió 9 años mientras estaba en cautiverio. El presidente de Irlanda se reunió con el padre de Emily Hand en las últimas semanas.

Los cuatro ciudadanos tailandeses que fueron liberados por Hamas junto a los 13 israelíes, corresponden a Natthaphon Onkaew, Khomkrit Chombua, Anucha Angkaew y Manee Jirachat, informó el medio Israel Económico.

Hamas mantuvo en vilo la entrega de los rehenes, ya que acusó a Israel de incumplir las bases del acuerdo que permitió el alto al fuego y que también incluía el ingreso de ayuda humanitaria hasta la Franja de Gaza, que de acuerdo a Hamas, fue imposibilitado por las fuerzas israelíes

En cuanto a los 39 palestinos liberados por Israel, se trata de un grupo compuesto por 33 adolescentes y seis mujeres, que se encontraban bajo arresto en la prisión de Ofer, cerca de Jerusalén. Los ciudadanos palestinos fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, tal como en la primera jornada, que los liberó en la localidad de Beitunia, en la Cisjordania ocupada. Eran acusados por Tel Aviv de “terrorismo”, pero no de crímenes de sangre.