Putin reprocha al G20 su selectiva preocupación por conflicto en Ucrania mientras se olvida de Gaza

El presidente ruso Vladimir Putin durante la reunión virtual del G20. Foto: Reuters

El mandatario ruso, al hablar en la asamblea virtual ante los conmocionados líderes del bloque por lo que ocurre en Medio Oriente, dijo que “entiendo que esta guerra no puede dejar de impactar pero, ¿el sangriento golpe de estado en Ucrania en 2014, no es impactante? ¿Y el exterminio de la población civil en Palestina y la Franja de Gaza hoy no es impactante?”.