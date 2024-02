¿Qué es la reduflación, la práctica de los fabricantes de snacks que Joe Biden tildó de “estafa”?

“Es domingo de Super Bowl. Y si eres como yo, te gustaría estar rodeado por algún snack o dos mientras ves el juego. Mientras comprabas snacks para el juego, quizás hayas notado una cosa: las botellas de bebidas para deportistas están más pequeñas, las bolsas de papas fritas tienen menos cantidad, pero nos siguen cobrando lo mismo. Es una estafa”, dijo el Presidente estadunidense Joe Biden en un video publicado el domingo a través de su cuenta en X, justo el día de la final entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en Las Vegas.

El breve video de Biden se emitió aprovechando la gran audiencia que atrae el evento de fútbol americano -registró un máximo histórico de 202,4 millones de televidentes-, y que lleva a las empresas de snacks a acudir en masa para comercializar sus productos durante los recesos entre juegos. El partido del domingo lo ganaron los Kansas City Chiefs, quienes vencieron a los San Francisco 49ers en una dramática remontada en la última jugada.

El presidente no nombró ningún producto o empresa directamente, pero el video mostraba productos que incluían la bebida Gatorade, el helado Breyers, los snacks Tostitos y Doritos y las galletas Oreo. Eso, habría resultado incómodo para algunas de las empresas alimentarias más grandes del mundo, incluidas PepsiCo, Mondelēz y Unilever, según lo publicado por Reuters.

“Apreciamos que el presidente tenga que desviar la atención de la inflación que ha persistido durante su administración”, dijo en un comunicado David Chavern, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Marcas de Consumo. Chavern añadió que al grupo le gustaría trabajar con Biden en “soluciones reales que beneficien a los consumidores”. Ello, porque el mandatario llamó a las empresas “para que pongan fin a esto”, pero no mencionó ninguna medida que su administración estaría tomando.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos se disparó por encima del 8% en 2022. Algunos economistas creen que esto se debió a varios factores, incluido el estímulo de la política monetaria en respuesta a la pandemia, el gran aumento de los precios mundiales de la energía como resultado de la invasión rusa a gran escala de Ucrania y un fuerte gasto gubernamental impulsado por Biden y otros países.

El índice anualizado de la inflación se quedó en el 3,1% en diciembre, pero se cree que algunas empresas respondieron al aumento de los costos reduciendo marginalmente el tamaño de los productos (reduflación), así como cambiando recetas para reducir la cantidad de ingredientes más caros (lo que a veces se conoce como “escatimación”), según información publicada por el diario inglés The Guardian.

El presidente estadounidense Joe Biden come un helado durante una visita a Cleveland, Ohio, el 27 de mayo de 2021. Foto: Reuters

“Como amante de los helados, lo que más me enoja es que las cajas de helado se han reducido en tamaño, pero no en precio. Ya he tenido suficiente de lo que llaman ‘reduflación’”, afirmó el Presidente en el video. Previamente, se había negado a participar en una entrevista televisiva, que normalmente se realiza con el jefe de Estado antes del Super Bowl.

Biden ha luchado por lograr que su mensaje económico se transmita antes de las elecciones de 2024, dice CNN. Si bien la inflación se ha desacelerado a su nivel más bajo en tres años, los precios siguen siendo extremadamente altos para muchos estadounidenses, que han obtenido constantemente menos por su dinero cuando compran artículos de primera necesidad.

Los indicadores económicos cuentan una historia positiva, pero muchos estadounidenses sienten que la política del mandatario demócrata ha empeorado las condiciones económicas en el país. La mayoría de los estadounidenses (55%) dijeron en una encuesta reciente de CNN que creen que las políticas de Biden han empeorado las condiciones económicas en el país, mientras que sólo el 26% considera que sus políticas las han mejorado.

Gente comprando en un supermercado mientras la inflación afectaba los precios al consumidor en Manhattan, Nueva York, el 10 de junio de 2022. Foto: Reuters

“No se puede negar que la reduflación es real y que está teniendo un impacto medible en los presupuestos familiares”, concluyó un informe publicado en diciembre por el senador demócrata Bob Casey, de Pennsylvania. El reporte encontró que los artículos comunes para el hogar y los comestibles disminuyeron notablemente de tamaño entre enero de 2019 y octubre de 2023, mientras que los precios unitarios aumentaron más del 20%.

Por ejemplo, un paquete de galletas Oreo de doble relleno ahora pesa un 6% menos, las botellas de Gatorade contienen un 12% menos de bebida y un rollo de toallas de papel Great Value Ultra Strong de Walmart tiene un 28% menos de hojas, según el informe. “El público estadounidense está cansado de que lo tomen por tontos”, dijo Biden en el video.

A menos de nueve meses de las elecciones de 2024, la economía es un tema prioritario para los votantes, y sus opiniones al respecto están fuertemente influenciadas por la tendencia partidista. Una encuesta de CNN realizada por SSRS el mes pasado encontró que solo el 26% de los estadounidenses dicen que sienten que la economía está comenzando a recuperarse de los problemas que enfrentó en los últimos años, 9 puntos más que en diciembre de 2022.

Un par de horas después de entregar este mensaje en X, el mandatario se trasladó a TikTok, donde publicó el que sería su primer video en la plataforma. También con motivo del Super Bowl celebrado este domingo, se le consultó: “¿Conspirar tortuosamente y amañar la temporada para que los Chiefs ganen el Super Bowl, o los Chiefs solo están siendo un buen equipo de fútbol?”. “Me metería en problemas si te dijera”, respondió bromeando.